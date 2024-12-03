80 казахстанских сурдоспорстменов участвует в Азиатско-Тихоокеанских играх в Малайзии

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В этом крупном спортивном событии участвуют около 1 300 спортсменов с нарушением слуха из 24 стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта

Фото: Минтуризма и спорта

В столице Малайзии Куала-Лумпур состоялось торжественное открытие X Азиатско-Тихоокеанских игр. В этом крупном спортивном событии участвуют около 1300 спортсменов с нарушением слуха из 24 стран. Они соревнуются в 10 видах спорта: легкая атлетика, тхэквондо, дзюдо, вольная и греко-римская борьба, настольный теннис, бадминтон, шахматы, боулинг и футбол.

Сборная Казахстана представлена 80 сурдоспортсменами, которые примут участие в 8 видах спорта: легкая атлетика, тхэквондо, дзюдо, вольная борьба, греко-римская борьба, бадминтон, шахматы и настольный теннис.

«Сборная Казахстана участвует в Азиатско-Тихоокеанских играх с 1996 года. В этом году это наше пятое участие. Наши спортсмены прошли учебно-тренировочные сборы в Бишкеке, Иссык-Куле, Караганде, Шымкенте, Алматы и Алматинской области и прибыли на игры с хорошей подготовкой. Мы надеемся, что наши спортсмены достойно выступят и пополнят копилку медалей» – отметил руководитель управления спорта Центра спортивной подготовки лиц с ограниченными возможностями Кайратбек Сейтбеков.

Есть уже первые победы. Казахстанские спортсмены успешно начали выступление с шахмат. В блице среди женщин чемпионкой Азиатско-Тихоокеанских игр стала казахстанка Балжан Жумагазиева, набравшая 8 очков, среди мужчин –  Самажан Кеттебеков завоевал серебро с результатом 8,5 очков.

Азиатско-Тихоокеанские игры продлятся до 8 декабря.

#Спорт #сурдоспортсмены

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