83 млн тенге отдал серийной мошеннице алматинец

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83 млн тенге отдал мошеннице алматинец, поверив в выгодные инвестиции. Полицейские задержали подозреваемую, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Как выяснилось, женщина заявила знакомым, что занимается заключением договоров от лица одного из ТОО по доставке запчастей в одну их крупных отечественных компаний путем вкладов – инвестиций.

- Но самое интересное, что в этих вкладах компания не нуждалась. На сегодня в наше подразделение с заявлением об аналогичным мошенничестве обратились 9 человек. По предварительным данным, подозреваемая, как посредник, получала задатки от 10 до 20 млн тенге, а с одного из потерпевших ей удалось выманить 83 млн тенге. Подозреваемая задержана. Она – жительница Алматинской области. Все эпизоды объединены в одно производство и по ним возбуждено уголовное дело, – рассказал начальник управления полиции Бостандыкского района Максат Канапьяев.

Стражи порядка не исключают, что обманутых людей может быть намного больше. На случай опознания полицейские сообщили свои координаты: 8-701- 233-47-90; 8-747-700-00-72 и 8-778-677-67-65.