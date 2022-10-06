9 кредитов на подругу оформила жительница Атырауской области

В Атырауской области подозреваемая в мошенничестве 9 раз оформила кредит на подругу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Жительница Исатайского района после неоднократных звонков из банков и финансовых организаций узнала, что у нее есть 9 кредитов и задолженность в 804 993 тенге.

По данному факту стражи порядка установили и задержали жительницу Исатайского района 1991 года рождения, которая и оформила онлайн-кредиты на подругу.

В ходе следствия выяснилось, что удостоверение личности обманутой женщины ранее передали ее подруге, подозреваемой в мошенничестве.

Проводится досудебное расследование по пункту 4 части 2 уголовной статьи «Мошенничество». Женщина водворена в изолятор временного содержания.