95-й сезон Алматинского ипподрома обещает стать самым зрелищным

С открытием сезона иппод­ром неожиданно похорошел, приосанился и стал более светским и посещаемым. Третьи скачки этого года совмес­тили с фестивалем в честь Дня защиты детей. А что еще надо для отличных выходных? Чтобы кони скакали, дети кричали, избам гореть уже не обязательно. Но огонек все же был, только от мангалов, на которых усатые улыбчивые шашлычники готовили самое летнее блюдо и зазывали посетителей дурманящими ароматами.

Почти год ипподром был одним из главных ньюсмейкеров страны. Волна хейта – безжалостная и беспощадная, сметала все на своем пути. Разобраться в ситуации обывателю непросто, если даже конники не все понимали. Но уже с начала этого года у ипподрома сменилось руководство, и это стало очевидным плюсом. Он ожил и опять попал в ленты новостей, но уже с позитивной тематикой.

Выход в свет

Скачки в других странах – не просто мероприятие для причастных. Это светское событие, к которому готовиться начинают, как только заканчивается предыдущий сезон. Долгие годы Алматинский ипподром ни количеством посетителей, ни качеством проводимых мероприятий похвастаться не мог. Разве что в те дни, когда проходила байга, он оживал и гудел от обилия посетителей.

Сезон 2024 года открылся громко и с претензией на помпезность и светскость. Сегодня организаторы зашли с козырей и объединили все неоспоримые фишки – детей, коней, вкусную еду и розыгрыш айфонов. И это оказалось правильной идеей. Найти свободное место на трибунах было непросто. А старожилы с радостью комментировали, что подобного ажиотажа здесь не было уже много лет.

Всех детей на входе встречали и угощали мороженым. Отвыкли наши люди от такого проявления гостеприимства. Кто-то не верил, что можно получить лакомство просто так, да еще и без очереди, а кто и просто отказывался, ссылаясь на больное горло. Но вскоре ребятня освоилась и с присущей ей непосредственностью к заветной морозилке заметно зачастила, тем более что мороженое раздавали без ограничений. Из активностей для маленьких зрителей были квесты, надувной батут – лидер по посещаемости, игры с аниматорами, конкурсы и подарки.

Всего в третий скаковой день сезона было запланировано девять скачек.

– Ипподрому в этом году 94 года, и это его 95-й сезон, – говорит Талгат Жайсанбаев, директор Алматинского ипподрома. – Но в нынешнем году есть и второй юбилей – с 1974 года, уже 50 лет, проводятся скачки для чистокровной скаковой породы. В этом году заявлено 220 чистокровных лошадей. Это рекорд! Для примера: до этого каждый год у нас выступали не более 120 лошадей. Что самое важное – половина из них рождены в Казахстане и половина скачек проводится для них. Все делается для того, чтобы поддержать отечественных производителей. Надеемся, это решение окажет положительный экономический эффект для развития конной отрасли страны.

Хейт вам в помощь

Как только по стране покатилась волна критики и откровенного хейта, конники начали было переживать, ведь мало кого интересовала истина, большинству было гораздо важнее по­пиариться на острой злободневке. Но переживания были напрасны, сработал эффект черного пиара, и поселфиться на фоне «умирающего» памятника конному спорту пришли все. И те, кто «топил» за снос старого и строительство нового, и те, кто ратовал за сохранение и реабилитацию имеющегося ипподрома.

– Ипподром был в ужасном состоянии. Для того чтобы привести его в более или менее подобающий вид, потребуется еще уйма времени и средств, – комментирует Талгат Жайсанбаев. – Все потому, что долгое время он находился в руках иностранного гражданина, для которого наши чаяния и просьбы были пустым звуком. В этом году благодаря инициативе наших коневладельцев менеджмент ипподрома поменялся. Мы начали наводить в нем порядок – почистили, под­ремонтировали, открыли ВИП-зону. Организовали отдельную прокатную зону, убрав прокатчиков с основной территории. Это, кстати, стало еще одной темой для хейтеров. Также были отремонтированы левады, сис­темы водоснабжения, центр круга почистили и обустроили должным образом. Привлекли хорошего спонсора. В этом году призовой фонд скачек составит порядка 140 миллионов тенге, из них 96 миллионов выделила букмекерская компания. Во всем мире скачки и ставки – неотделимые понятия. Ставки двигают отрасль, дают огромные налоговые отчис­ления, создают рабочие места, мотивируют. У нас, к сожалению, офлайн-тотализатор до сих пор под запретом.

Жокеи и лошади

В нынешнем году открылась долгожданная школа жокеев. Здесь будут воспитывать спорт­сменов по мировым стандартам. Уже в мае на Алматинском ипподроме провел занятия тренер жокеев-чемпионов из Ирландии Деклан Гиллеспи. Именитого специалиста впечатлил уровень подготовки наших наездников и высокий класс отечественных лошадей. По признанию мастера, он был изумлен тем, как казах­станские спортсмены держатся в седле и как умело обращаются с лошадьми.

Сегодняшние скачки – хороший тому пример. Практически все жокеи демонстрировали невероятное мастерство и единение с лошадью.

– Мы усиленно готовились к этим скачкам всю зиму и весну, – делится Едил Хусаинов, тренер КХ «Бейбарыс». – Коллективный труд оправдался. Конечно, была надежда на победу, но наши жокеи превзошли себя – выиграли пять скачек из девяти. Радует, что конная индустрия оживает. Выражаем огромную благодарность организаторам за отличные условия и мотивацию, которая просто зашкаливает. Не будем расслабляться, впереди еще много скачек, призов. Надо готовиться, тренироваться, благо сейчас для этого созданы хорошие условия.

...А тем временем посетители окружили паддок в надежде рассмотреть «того самого» – заветного скакуна, который принесет победу. Азартные зрители всмат­риваются в походку, в поведение, оценивают экстерьер, гуглят послужной список и биог­рафию чистокровных аргамаков. Вот вышагивает скромная с виду лошадка Хургада, будущего чемпиона в которой разглядеть не так-то просто. Но на дистанции 1 200 метров Хургада и жокей Бекзат Сейтхан, воспитанник Едила Хусаинова, приходят первыми.

Стереотип о верховых – чем проще, тем быстрее – разрушает серый, словно вечернее небо, крупный конь Вильберт, за 1,15 минуты буквально пролетевший 1 200 мет­ров дистанции, оставив соперников далеко позади – следующая лошадь пришла к финишу лишь спустя пять секунд.

Громче всех его победе радовались представительницы прек­расного пола, поспорившие, что самый красивый придет первым. Так оно и вышло.

...Пока награждали участников скачек, на трибунах юные зрители отрывались по полной в компании аниматоров, раздававших за участие в конкурсах подарки. А также шел отбор на конкурс «Маленькая принцесса». Десятки крохотных девчушек в нарядных платьях и милых шляпках покоряли сердца посетителей. Надо отдать должное – призов для них было очень много, и на пьедестал нарядные барышни выходили одна за другой. Перья, кружево, вуали, стразы – девчушки постарались...

Лучшая помощь – просто не мешать

Организатор мероприятия – общественное объединение «Жокей клуб Республики Казахстан» – объединил около 20 коневладельцев и 40 тренеров. Фанаты своего дела всеми силами пы­таются двигать отрасль и выводить ее из незаслуженного забытья.

– Мы сами привлекаем спонсоров, – говорит Талгат Жайсан­баев. – Помимо основного спонсора – букмекерской компании, у нас семь иностранных компаний-спонсоров, в основном это специализированные конные организации со всего мира. Каждый скаковой день разыгрываем много ценных призов, устраиваем активности для зрителей, все промо проводит уже сам Жокей клуб.

Старается клуб коневладельцев и социальную активность проявлять. Так, на территории ипподрома открыта площадка, где на бесплатной основе стоят лошади для занятий иппотерапией с особенными детьми. Задумок у клуба много. Как говорят сами его представители, лишь бы не мешали и палки в колеса не вставляли.

– Много лет одного просим у государства – не надо денег, да даже ипподрома не надо, сами построим новый и этот отремонтируем, вы просто предоставьте возможность зарабатывать, делать ставки, – говорит Талгат. – Во всем мире это мощный, высокодоходный бизнес, приносящий в казну миллионы. А у нас – под запретом. Вот поэтому и нет в Казахстане ни одного ипподрома, соответствующего международным стандартам. Ни одного! А все эти рассказы про 45 иппод­ромов – смех! Более или менее подходящий для приличных скачек – алматинский, а на нем нет ни фотофиниша, ни пластикового ограждения, ни нужных дорожек, ни систем дренажа. Вот и получается – с трибун чиновники вещают о стране номадов, а на деле что? Почему в стране номадов, у которых конь – одно из главных богатств, нет ни одного иппод­рома с мировыми стандартами? А ведь ресурсов-то у нас – вагон, потенциал просто огромен. Четырехкратный чемпион Германии Бауыржан Мырзабаев – это же наш парень, начинал здесь, уехал и стал знаменитым на весь мир. Представляете, скольких Мырзабаевых мы уже упус­тили? А сколько Кабирханов скачет на убогих ипподромах?

Интерес у публики к подобным мероприятиям, несомненно, есть. Восторженные отзывы в соцсетях не прекращаются и по сей день. Организаторы обещают всячески поддерживать светскость мероприятия, развивать интерес к скаковой индустрии и каждые скачки сопровождать дополнительными активностями. А еще в планах – создание первой сборной Казахстана по классическим скачкам. Уже этой осенью собираются отвезти лучших выяв­ленных за скаковой сезон лошадей для участия в скачках на Ближний Восток – в Оман, Катар, Саудовскую Аравию, Эмираты. Скаковой сезон там начинается 1 ноября и заканчивается 1 апреля. Но, как обычно, все упирается в финансы...