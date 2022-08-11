Общество
А снится нам… цена у дома
Флора Левина

В Семее мониторинговые группы проводят рейды на предмет соблюдения требования о 15-процентной торговой надбавке на социально значимые продукты питания.

Как сообщил руководитель городского отдела предпринимательства Жанибек Мукатаев, в Семее работают 1 042 магазина, расположенные на первых этажах многоэтажных жилых домов или в частном секторе. Мониторинговые группы, в состав которых включены представители общественности, депутаты и госслужащие, в этих торговых точках частые гости. Частные и порой незваные.

– По городу действуют 30 мониторинговых групп. Проведено три тысячи рейдов, в ходе которых выявляются факты завышения цен более чем на 15%. Таких случаев установлено 160, в результате семь магазинов получили административные взыскания, остальные – предупреждения. В основном, когда группа приходит снова, то, как правило, нарушения устраняются, – говорит Жанибек Мукатаев.

Также в отделе оперативно реагируют на жалобы горожан: если поступает информация о повышении цен на продукты из социального списка, то мониторинговая группа выезжает немедленно.

Проверить правильность торговой надбавки в магазине у дома можно по накладным, которые должны быть во всех торговых точках. Но пока товар доходит до потребителя, так называемых «накруток» на него уже появляется предостаточно.

– Как правило, крупные оптовые фирмы не работают с маленькими магазинчиками, им выгодней поставить крупную партию товара в супермаркеты или мелким оптовикам. Естественно, мелкий оптовик сделает свою надбавку, – говорит Жанибек Мукатаев.

Тема сдерживания цен на социально значимые товары постоянно обсуждается на сессиях маслихата и аппаратных совещаниях.

Для сбыта продовольствия без торговой надбавки в Семее на постоянной основе практикуется проведение сельскохозяйственных ярмарок. А в целях недопущения дефицита продовольственных товаров акиматами городов и районов ведется мониторинг их запасов в торговых центрах и продовольственных магазинах.

«Пополнение продовольствием осуществляется согласно договорам поставок в обычном режиме. Перебоев с поставками социально значимых продуктов питания не наблюдается. Работа по сдерживанию цен находится на постоянном контроле», – доложил на недавней сессии городского маслихата заместитель акима Семея Дархан Жоргекбаев.

Тем временем семейчане жалуются на дороговизну муки, макаронных изделий, риса, моркови, лука и сахара. Снижение цены коснулось лишь капусты.

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