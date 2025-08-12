В Семее начал работу уникальный социальный проект — креативно-социальное пространство-магазин «Абай елінен сарқыт». Это пространство объединяет национальные традиции и современное предпринимательство, направлено на повышение спроса на местную продукцию в новом формате, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба акимата области Абай

Проект реализуется компанией ADAL AS Trade совместно с палатой предпринимателей области Абай. На полках магазина можно найти экологически чистые продукты питания, произведённые в регионе, сувениры в национальном стиле и уникальные изделия мастеров ручной работы.

— Сегодня, в честь 180-летия Абая, мы вносим еще один особый вклад в праздничные мероприятия в Семее. «Абай елінен сарқыт» — это креативно-социальное пространство, в котором собраны продукты, произведенные на нашей земле, напитанные ее воздухом и водой. Здесь представлена подлинная вкусовая палитра нашего края — натуральная и экологически чистая продукция, изготовленная местными производителями, — рассказала директор компании «Адал-АС» Раушан Мукажанова.

«Абай елінен сарқыт» — один из особых социальных проектов, установивших тесное сотрудничество с получателями государственных грантов в 2023–2025 годах. За последние 3 года в области Абай было выдано более 600 государственных грантов в размере 400 месячных расчетных показателей каждый, благодаря чему активно развивается малый бизнес. Эта поддержка позволила наладить производство экологически чистых продуктов, изделий ручной работы и отечественных сувениров, увеличив спрос на местную продукцию.

В рамках проекта налажено сотрудничество примерно с 50 местными предпринимателями. Среди них — участники и победители конкурса «Одно село — один продукт», а продукция около 40 предпринимателей постоянно представлена на полках магазина и регулярно поступает в продажу. Этот магазин является не только торговой точкой, но и важной площадкой, где начинающие бизнесмены могут выйти на рынок, представить свою продукцию и установить контакт с покупателями.

Главная цель — поддержка села и социального предпринимательства, возрождение национальных традиций и культуры, адаптация малого бизнеса к рынку и превращение местной продукции в туристический бренд.

«Абай елінен сарқыт» — это новая инициатива, повышающая ценность отечественной продукции и становящаяся мостом между местным производителем и потребителем.