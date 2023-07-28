Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель

Транспорт, Общество, Видеогалерея
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Водителя, нарушившего правила дорожного движения более чем на 4,5 млн тенге, выявили в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города.

Скриншот с видео пресс-службы ДП Алматы

38-летний владелец автомашины Toyota Camry, зарегистрированной в России, возглавил антирейтинг автомобилистов. Он нарушил ПДД на 4 млн 574 тысячи 700 тенге.

Другой «рекордсмен» на BMW задолжал по штрафам 1 млн 362 тысячи 750 тенге.

Всего за 3 дня на дорогах Алматы задержали 33 авто, водители которых грубо нарушали ПДД и не платили штрафы.

«Я владелец автомобиля с российским учетом, на российских номерах. Управлял на протяжении нескольких лет, нарушал. Вышла сумма около 4,5 млн тенге. Меня задержали сотрудники полиции, водворили машину на штрафстоянку. Выбора не было, пришлось платить штрафы. Оплатив их, испытал очень большой стресс: где-то даже медикаментами себя успокаивал. Впредь такого больше не повторю. Очень больно было платить. За все приходится платить, поэтому лучше не нарушать. Призываю алматинцев, жителей республики не нарушайте», – рекомендует правонарушитель.

Злостных нарушителей ПДД полиция выявляет с помощью автоматизированных информационных систем.

 

 

#полиция #Алматы #транспорт #ПДД #водители #штрафы

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