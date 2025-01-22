Аудиокнигу Токаева «Слово об отце» разместили на портале adebiportal.kz

Литература,Культура
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Дана Аменова
корреспондент

Отечественный литературный портал adebiportal.kz продолжает пополняться новыми произведениями авторов в формате аудиокниг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Новинкой портала стала аудиокнига Касым-Жомарта Токаева «Слово об отце». Байопик посвящен основателю детективного жанра в казахской литературе – Кемелю Токаеву.

В книге автор делится личными воспоминаниями о жизни и творчестве своего знаменитого отца, акцентируя внимание читателя на ключевых моментах биографии Кемеля Токаева: детстве, участии в Великой Отечественной войне, становлении, как писателя. Отдельную главу автор посвятил своей матери – Турар Шабарбаевой, которая стала верной спутницей жизни, хранительницей очага и вдохновителем творчества писателя.

Книга проникнута размышлениями президента о семейных ценностях, долге и ответственности, наследии старшего поколения.

Искренние переживания Касым-Жомарта Токаева делают эту работу глубокой и значимой для молодого поколения.

Кемель Токаев оставил яркий след в отечественной литературе ХХ века; его произведения были признаны коллегами, критиками, читателями и стали бестселлерами в Казахстане и Советском Союзе.

Аудиокнига президента будет также доступна в приложениях Kitap.kz, Topiq.kz, Kazneb.kz.

В ближайшее время в рамках празднования 80-летия Великой победы на портале adebiportal.kz будут размещены аудиокниги казахстанских писателей-фронтовиков: Бауыржан Момышұлы «Артымызда Москва» («За нами Москва: записки офицера»), Тахауи Ахтанов «Қаһарлы күндер» («Грозные дни»), Әбдіжәміл Нұрпейісов «Күткен күн» (Долгожданный день), Әзілхан Нұршайықов «Ақиқат пен аңыз» («Истина и Легенда»), Кемель Тоқаев «Солдат алысқа кетті» («Солдат ушёл»), Қасым Аманжолов «Ақын өлімі туралы аңыз» («Сказание о смерти поэта»).

#портал #аудиокниги #Adebiportal.kz, литература

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