АДГСПК и АО "Пассажирские перевозки" договорились о сотрудничестве

Общество
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Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции и АО "Пассажирские перевозки" договорились совместно устранять коррупционные риски в железнодорожных пассажирских перевозках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства.

Заместитель председателя АДГСПК Олжас Бектенов и генеральный директор АО "Пассажирские перевозки" Арман Султанов подписали соглашение о взаимодействии между Агентством и Акционерным обществом.

"В рамках соглашения открыт специальный проектный офис "Адал жол", нацеленный на выявление и устранение причин и условий коррупционных проявлений при осуществлении железнодорожных пассажирских перевозок, а также на устранение проблем, препятствующих надлежащему функционированию железнодорожных пассажирских перевозок и доступности для населения услугам железнодорожного пассажирского транспорта", - проинформировали в пресс-службе.

По информации Агентства, проектной командой при участии представителей бизнес сообщества, экспертов и общественности будут выработаны конкретные меры, направленные на устранение коррупционных рисков в деятельности АО "Пассажирские перевозки". В дальнейшем, работа проектного офиса поэтапно будет проводиться во всех дочерних организациях АО "НК "Қазақстан Темір Жолы".

Представители сторон также выступили с инициативным обращением к неравнодушным гражданам, призывая всех заинтересованных лиц внести свои замечания и предложения к деятельности АО "Пассажирские перевозки", направив их на электронный адрес [email protected] или посетив проектный офис по адресу улица Кунаева, 6.

Напомним, с июля текущего года, специальными мониторинговыми группами АДГСПК в различных регионах страны в рамках проекта "тайный покупатель" был проведен мониторинг сферы пассажирских перевозок. Итоги работы общественников установили наличие актуальных проблем: несмотря на отсутствие билетов в официальных кассах, отдельные граждане занимались их реализацией на перронах вокзалов. 

Кроме того, свои услуги по безбилетному провозу предлагали проводники поездов.

Мониторинг наполняемости составов также показал, что во время следования в вагонах имелись свободные места даже по самым востребованным направлениям.

Совокупность полученной информации показала острую необходимость принятия ответных мер по совершенствованию деятельности ж/д перевозчика.

В результате мер, принятых Агентством совместно с общественностью и АО "Пассажирские перевозки", проблема частично решена – в железнодорожных кассах появились билеты, в том числе на выходные дни и популярные маршруты, добавили в пресс-службе.

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