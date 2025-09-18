Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В соответствии с поручениями Главы государства Миннацэкономики продолжает внедрение новой регуляторной политики в сфере предпринимательства, сообщает Kazpravda.kz

6 апреля 2024 года был принят Закон по вопросам ведения бизнеса, который обеспечил совершенствование государственного контроля и отмену более 10 тысяч избыточных и необоснованных требований. По данным Генеральной прокуратуры, в 2024 году контрольная нагрузка на бизнес по сравнению с 2019 годом снизилась на 58%.

В целях защиты инвесторов 30 декабря 2024 года Законом по вопросам биржевой торговли и предпринимательства введён механизм «прокурорский фильтр». Он предусматривает обязательное согласование с прокурорами ограничительных и запретительных мер.

Значительно сокращены отчетные обязательства. Из 381 информационного инструмента отменены 192, или 49% всех видов отчетностей. Продолжается совершенствование системы лицензирования и разрешений. До конца года планируется пересмотреть квалификационные требования, а также оптимизировать процедуры и сроки выдачи разрешительных документов.

Параллельно реализуются инициативы по развитию среднего бизнеса. Совместно с Европейским банком реконструкции и развития запущена программа сервисной поддержки предприятий в производственных отраслях. Она предусматривает консультации с привлечением местных и международных экспертов, а также разработку индивидуальных планов развития компаний.

«Одним из ключевых направлений стало развитие финансовых механизмов поддержки. Так, для расширения доступа к кредитованию действует инструмент портфельного субсидирования. Малые и микропредприятия могут получать субсидии по кредитам до 200 млн тенге со ставкой 12,3% и сроком до 3 лет. Рассмотрение проектов осуществляется напрямую банками второго уровня, что ускоряет процесс и делает финансирование более доступным. На 1 сентября 2025 года просубсидировано 2 238 проектов на сумму кредитов 309,8 млрд тенге, выплачено субсидий на 120 млрд тенге», – говорится в публикации.

Также созданы два гарантийных фонда на базе Фонда «Даму»: для малого и среднего бизнеса (проекты до 7 млрд тенге) и для крупных инвестиционных проектов (от 7 млрд тенге). Их особенностью стали безотзывные и безусловные гарантии, а также ускоренные процедуры рассмотрения заявок. На сегодня поддержано 1 346 проектов МСБ на сумму 228,1 млрд тенге и один крупный проект на 7,1 млрд тенге.

«Для активизации экономического роста запущена новая программа льготного финансирования «Өрлеу». Она предусматривает фиксированную ставку 12,6% годовых и лимит до 7 млрд тенге на одного заемщика. Финансирование осуществляется на условиях софинансирования: 60% – средства банков, 40% – Фонда «Даму». В приоритете – обрабатывающая промышленность, агропереработка, логистика, образование и здравоохранение. В рамках программы уже профинансировано 630 проектов на 284 млрд тенге», – проинформировали в ведомстве.

Кроме того, отдельное внимание уделяется сельским территориям. С 2023 года реализуется проект «Одно село – один продукт», направленный на раскрытие потенциала регионов и создание локальных брендов. Финалисты активно участвуют в республиканских и международных выставках, включая FOODEX JAPAN 2025 в Токио при поддержке JICA.

В 2025 году заключено соглашение о сотрудничестве с сетью Marvin на реализацию продукции финалистов, среди которых домбра, национальные сувениры и запатентованное аральское мыло.