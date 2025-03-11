Администратор лаундж-бара в Экибастузе продавала наркотики посетителям

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

Фитолабораторию для выращивания конопли организовал в гараже житель Павлодарской области. Наркотики он сбывал через администратора одного из баров города, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: polisia.kz

Оперативникам поступила информация о том, что сотрудник одного из лаундж-баров Экибастуза в течение длительного времени занимается сбытом наркотических веществ посетителям этого заведения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен второй житель города, который в арендованном помещении организовал фитолабораторию для выращивания конопли. Оказалось, что именно у него администратор лаундж-бара приобретала наркотические средства с целью их реализации. Сотрудниками УБОП задержана администратор лаундж-бара и поставщик наркотических веществ.

При обыске у них были изъяты расфасованные в свертки и подготовленные к продаже наркотические средства, более 4 млн тенге, а также дорогостоящий автомобиль, принадлежащий одному из подозреваемых.

Из гаража задержанного изъято 30 кустов зеленого растения со специфическим запахом, которые мужчина выращивал в горшках, емкости со специальной жидкостью, минеральные удобрения, фитолампы, установка климат-контроля и другое оборудование для нарколаборатории.

Возбуждено уголовное дело, задержанные лица помещены в ИВС.

#наркотики #Экибастуз #фитолаборатория

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