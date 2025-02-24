Администрация Трампа увольняет 2000 сотрудников USAID

Согласно документу, это не касается сотрудников, работающих над «критически важными программами» или реализующих «специальные программы», а также «ключевых руководителей»
Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на текст письма, руководство Агентства США по международному развитию (USAID), назначенное президентом Дональдом Трампом, разослало электронные письма об увольнении 2 тыс. работников ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на EurAsia Daily
В электронном письме также сказано, что под увольнение попали сотрудники, находящиеся в Соединенных Штатах,
В нем также сказано, что до тысячи сотрудников агентства отправлены в отпуск. Согласно документу, это не касается сотрудников, работающих над «критически важными программами» или реализующих «специальные программы», а также «ключевых руководителей».
Трамп после возвращения в Белый дом начал масштабную кампанию по оптимизации государственных расходов. После прихода к власти республиканец заморозил почти всю иностранную помощь на 90 дней. Руководство и сотрудники USAID были вынуждены уйти в административный отпуск. По информации Reuters, в команде Трампа запланировали сократить штат агентства более чем в 30 раз.
Исполняющим обязанности директора USAID был назначен госсекретарь США Марко Рубио. Администрация Трампа также назначила новых сотрудников на другие руководящие должности.
В феврале суд временно запретил агентству сокращать более 2 тысяч сотрудников USAID. Однако, как пишет NYT, в пятницу, 21 февраля, суд постановил, что администрация Трампа может начать приступить к реализации планов по увольнению или отправке в оплачиваемый отпуск сотрудников агентства, а также закрытию зарубежных представительств ведомства.
Представители 14 американских штатов также подали иск против президента и главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, также иск подали 26 сотрудников и подрядчиков USAID. В иске указано, что назначение Маска нарушает Конституцию США, поскольку он выполняет функции, требующие утверждения сенатом.