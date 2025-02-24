Администрация Трампа увольняет 2000 сотрудников USAID

США
85
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Согласно документу, это не касается сотрудников, работающих над «критически важными программами» или реализующих «специальные программы», а также «ключевых руководителей»

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Как сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на текст письма, руководство Агентства США по международному развитию (USAID), назначенное президентом Дональдом Трампом, разослало электронные письма об увольнении 2 тыс. работников ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на EurAsia Daily

В электронном письме также сказано, что под увольнение попали сотрудники, находящиеся в Соединенных Штатах,

В нем также сказано, что до тысячи сотрудников агентства отправлены в отпуск. Согласно документу, это не касается сотрудников, работающих над «критически важными программами» или реализующих «специальные программы», а также «ключевых руководителей».

Трамп после возвращения в Белый дом начал масштабную кампанию по оптимизации государственных расходов. После прихода к власти республиканец заморозил почти всю иностранную помощь на 90 дней. Руководство и сотрудники USAID были вынуждены уйти в административный отпуск. По информации Reuters, в команде Трампа запланировали сократить штат агентства более чем в 30 раз.

Исполняющим обязанности директора USAID был назначен госсекретарь США Марко Рубио. Администрация Трампа также назначила новых сотрудников на другие руководящие должности. 

В феврале суд временно запретил агентству сокращать более 2 тысяч сотрудников USAID. Однако, как пишет NYT, в пятницу, 21 февраля, суд постановил, что администрация Трампа может начать приступить к реализации планов по увольнению или отправке в оплачиваемый отпуск сотрудников агентства, а также закрытию зарубежных представительств ведомства.

Представители 14 американских штатов также подали иск против президента и главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илона Маска, также иск подали 26 сотрудников и подрядчиков USAID. В иске указано, что назначение Маска нарушает Конституцию США, поскольку он выполняет функции, требующие утверждения сенатом.

#США #увольнение #Трамп #Маск #USAID

Популярное

Все
Конькобежец Евгений Кошкин выиграл «золото» на этапе Кубка мира
МВД: За отпуск трамадола без рецепта предусмотрена уголовная ответственность
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
В Алматы онкобольным не присваивали инвалидность
До 8 лет тюрьмы получили организаторы игорного бизнеса в Мангистау
Прокладку самого длинного в мире подводного интернет-кабеля анонсировали в США
Казахстанцы завоевали три медали на этапе Кубка Азии по стрельбе из лука
Администрация Трампа увольняет 2000 сотрудников USAID
Этнические казахи используют возможность интеграции с исторической родиной
Гвардейцы растрогали 101-летнего ветерана войны
Возврат к историческому времени
Астана переходит в «умный» режим
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
Два золота завоевала женская команда Казахстана по борьбе на турнире в Минске
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Картофель по 1340 тенге хотел купить ясли-сад в Павлодаре
Взрыв на шахте имени Костенко: 10 человек предстанут перед судом
В каком размере получают пособия по уходу за ребенком в Казахстане
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Усилить потенциал страны
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Село работящих людей
Еженедельные ярмарки возобновят в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев произвел кадровые перестановки
В посольстве Казахстана в РФ сделали заявление
Планы мирных переговоров по Украине обсудят в Париже
Свыше $12 млрд планирует вложить East Hope Group в новый проект в Казахстане
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Буренки нынче довольны
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане

Читайте также

Прокладку самого длинного в мире подводного интернет-кабеля…
В США проверят золотые резервы в Форт-Ноксе
В Японии началась эвакуация населения в префектуре Иватэ
TikTok увольняет сотрудников по всему миру

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]