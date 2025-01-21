Аэропорт Астаны временно закрыл взлетно-посадочную полосу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В связи с неблагоприятными погодными условиями и техническим обслуживанием, взлетно-посадочная полоса в аэропорту Астаны временно закрыта с 08:33 до 10:33 местного времени 21 января, сообщает Kazpravda.kz

Для обеспечения безопасности и устранения снежных масс на аэродроме работает 10 единиц специализированной техники.

«На данный момент из 70 запланированных рейсов 6 задержаны, а из 68 рейсов, ожидающих прибытия, 14 также имеют задержки. Все задержки связаны с погодными условиями и техническим обслуживанием аэродрома. Пассажиры могут получить актуальную информацию о состоянии рейсов и изменениях в расписании на официальном сайте аэропорта или по телефону круглосуточного контакт-центра: 8 (7172) 702-999», – прокомментировали в пресс-службе воздушной гавани.

Там же попросили с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и следить за обновлениями информации.