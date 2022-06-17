Аэропорт Нурсултана признан лучшим в СНГ и Центральной Азии

Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" признан лучшим региональным аэропортом в Центральной Азии и СНГ на "World Airport Awards", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Награду вручили в пассажирском терминале ЭКСПО в Париже.

"Мы поздравляем Международный аэропорт "Нурсултан Назарбаев" с их успехом в получении этой важной награды, как лучший Региональный аэропорт в Центральной Азии и СНГ в 2022 году. Последние два года были чрезвычайно трудными для аэропортов по всему миру, которым приходилось справляться со многими ограничениями COVID-19 и резким падением спроса на путешествия. Поскольку воздушные перевозки быстро возвращаются к более нормальному уровню, задача обеспечения самых высоких стандартов успешно решается здесь, в Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев", - сказал генеральный директор Skytrax Эдвард Плейстед.

"World Airport Awards" (мировая награда аэропортов) является самой престижной наградой в индустрии аэропортов, клиенты которой проголосовали в крупнейшем ежегодном глобальном опросе об удовлетворенности клиентов аэропортов.

"Награда считается эталоном качества для мировой индустрии аэропортов, оценивая обслуживание клиентов и удобства в более чем 550 аэропортах мира. Опрос и награды независимы от какого-либо контроля или влияния аэропортов. Мы рады получать эту высшую награду", - сказал председатель правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" Габит Тажимуратов.

Председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев отметил большую заслугу в получении награды работников аэропорта и сотрудников Комитета, которые ежедневным трудом вносят свой вклад для комфортного путешествия пассажиров.

Отметим, награды основаны на анкетах "World Airport Survey" (мировое исследование аэропортов), заполненных клиентами аэропорта более чем 100 национальностей в течение 8-месячного периода исследования.

Исследование оценивает качество обслуживания клиентов в аэропорту и эффективность ключевых показателей – от регистрации, прилета, трансфера, покупок, безопасности/паспортного контроля при выходе на посадку.