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Международное сотрудничество , Экономика , Технологии
АФМ сможет арестовывать и конфисковывать криминальные криптоактивы

Агентство Казахстана по финансовому мониторингу подписало меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с международной криптобиржей Binance, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.

В соглашении стороны выразили обоюдную заинтересованность в безопасном развитии рынков виртуальных активов в стране и создании долгосрочной и устойчивой платформы для взаимодействия.

Основной целью подписания меморандума являются сотрудничество и взаимоподдержка сторон в сфере оборота криптоактивов и обмене информации, по установлению и блокировке виртуальных активов, добытых преступных путем, а также предназначенных для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, обозначили в АФМ.

Подписание меморандума состоялось в рамках реализации глобальной программы обучения представителей регуляторов и правоохранительных органов по всему миру. Основной целью программы является развитие сотрудничества экосистемы с местными и международными властями в борьбе с кибер- и финансовыми преступлениями.

«Напомним, мировая блокчейн-экосистема и поставщик криптовалютной инфраструктуры Binance зарекомендовала себя как надежная программа соответствия требованиям в индустрии, включающая принципы борьбы с отмыванием денег (AML) и глобальных санкций, а также инструменты для упреждающего обнаружения подозрительных счетов и мошеннической деятельности», – пояснили в агентстве.

Для подписания документа в столицу прибыли глобальный руководитель отдела разведки расследований Тигран Гамбарян, глобальный руководитель по санкциям Чагри Пойраз, директор по связям с госорганами в странах СНГ Ольга Гончарова, а также региональный директор Binance Рауан Сагидулла.

«Стороны договорились о сотрудничестве в сфере обмена информацией о криптоактивах. Отметим, что меморандум позволит наладить процедуру по блокировке (замораживанию), аресту и конфискации криминальных криптоактивов в доход Казахстана», – подчеркнули в ведомстве.

Наряду с этим меморандум предусматривает проведение семинаров и обучение для заинтересованных государственных органов по работе с криптовалютой.

Программа обучения правоохранительных органов Binance уже была проведена во Франции, Германии, Италии, Великобритании, Норвегии, Канаде, Бразилии, Парагвае и Израиле, добавили в АФМ.

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