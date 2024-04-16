Аграрии остро нуждаются в сортах культур, адаптированных к местному климату

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– Дамир Серикович, скоро в основных зерносеющих регио­нах стартуют весенне-полевые работы. На юге посевная уже началась. Как и раньше, у многих аграриев имеются проблемы с семенами. Как их решать?

– Вообще, в земледелии все крутится вокруг семян, поскольку они являются решающим фактором рентабельности в этом секторе сельского хозяйства.

Это как в молочном животноводстве, где многое зависит от дойной коровы, и она является центром всего производственного процесса. Примерно такой же подход должен быть и к семенам. Но если корове мы имеем возможность сами создать условия, то с семенами иное дело.

К примеру, в Северном Казах­стане 50% урожая зависит от природно-климатических условий – температуры и осадков. Они и оказывают решающее влияние на показатели растениеводства. В целом эти факторы в Казах­стане складываются не в пользу отечественного фермера, ведь почти вся республика находится в зоне рискованного земледелия.

Я в течение семи лет отработал руководителем двух сельскохозяйственных опытных станций (СХОС) – Карагандинской имени А. Христенко и Карабалыкской СХОС, что в Костанайской области. Помню каждый год детально.

К примеру, в один из них выдались снежная зима, влажная весна, сухое лето и такая же осень. Тогда мы получили по семь центнеров зерна с гектара. Затем наступила малоснежная зима, сухая весна, неплохое по осадкам лето, и уродился урожай в 19 центнеров на круг.

Затем три года подряд продержалась жесточайшая засуха, какой не случалось в истории. Были побиты все температурные рекорды. На этом фоне растения испытали жесточайший стресс.

Эти сезоны дали нам, селекционерам, испытателям сортов, возможность понять, утвердили во мнении, что отечественные сорта нивелировали часть воздействия засухи. Чего нельзя сказать о сортах зарубежных.

Те культуры, что взращены, испытаны на наших сортоиспытательных участках, оказались более засухоустойчивы, жаростойки. Еще в засушливый цикл появился такой показатель, как прорастание на корню. Он «выстреливает» в пору хлебоуборки.

К примеру, в 2023 году на полях упомянутой выше СХОС с 23 августа по 11 сентября безостановочно шел дождь. Не было ни одного «сухого» окна. В этих условиях не выдержали многие сорта пшеницы. Несмотря на хорошие показатели по урожайности, в их числе оказался и сорт «ламис». Более стойкими были «айна», «фантазия», «казахстанская раннеспелая». Таким образом, из четырех испытываемых сортов один не выдержал.

Поэтому мы сейчас стараемся убедить фермеров в том, что не стоит увлекаться не только монокультурами, но и моносортами. Нельзя держать в одной корзине все яйца, то есть сеять одним сортом. Фермеру, который идет на это, может повезти в один сезон, но в последующие следует ждать неурожаи.

Семена – основа основ земледелия. Об этом говорят много­численные примеры. Так, в одном из фермерских хозяйств Мендыкаринского района Костанайской области подготовили под посевы 200 гектаров земли. С осени обработали их препаратом глифосат и убили таким путем все сорняки. Внесли удобрения. Весной повторили эти операции. В результате поле получилось идеальным с точки зрения плодородности. После чего фермер посеял на нем в равных долях два сорта – «омская-36» и «айна». По осени первый дал 35 центнеров с гектара, второй – 51. То есть разница в урожайности составила 16 центнеров.

Налицо убедительный пример того, что от сорта зависит порядка 30% отдачи культуры. Правильный его выбор в состоя­нии повлиять на успешность сезона для фермера. В этой связи надо сказать, что мы имеем достаточно большую и разнообразную линейку сортов.

В одной только Карабалыкской СХОС одновременно испытывались до 80 сортов культур. Но реальность такова, что доходят до фермеров единицы из них.

– Что делается НАНОЦ для удовлетворения потребностей фермеров-аграриев в проверенных, стойких к засухам семенах?

– Для того чтобы повысить урожайность казахстанского поля, мы должны усилить работу по сортоиспытаниям, подбору сортов. В рамках этой задачи НАНОЦ создается консорциум «Қазақ тұқым». Важным этапом его работы станет прибавление к семи уже имеющимся в регионах дополнительных девяти точек – сортоиспытательных площадок.

На их полях будут создаваться новые, испытываться имеющие­ся сорта культур. Новые точки призваны охватить регионы страны, которые до этого времени оставались «за кадром» с точки зрения сортоиспытания.

На территории республики мы насчитали семь таких точек, представляющих белые пятна. Они находятся в Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Актюбинской областях и области Абай.

Сортоиспытательные площадки, которые там появятся, будут, кроме всего, заниматься и экологическим испытанием сортов. Это предполагает проведение испытания сорта в определенном регионе в течение двух-трех лет. В результате он может оказаться непродуктивным, скажем, в Акмолинской области и, наоборот, отлично зарекомендовать себя в Актюбинской.

Поэтому задача консорциума «Қазақ тұқым» – более точно отбирать сорта для конкретной зоны и далее районировать их.

Мы можем гарантировать, что испытанные нами сорта дадут на два-три центнера урожая больше, чем завезенные из-за рубежа. Поэтому не хотим отдавать этот сектор аграрной отрасли на откуп иностранной селекционной науке. Мы можем и должны обеспечивать наших аграриев отечественными семенами высокого качества.

Более того, в комплексном плане развития семеноводства указано, что к 2030 году наша республика должна обеспечивать свои потребности в семенах на 80%. Сегодня этот показатель составляет 51,7%. То есть почти половина семенного объема в Казахстан завозится извне.

– СХОС, где создаются новые сорта, представляют собой опытные селекционно-аграрные предприятия, на балансе которых находятся тысячи гектаров пашни. Обеспечены ли они в долж­ной мере сельхозтехникой для работы с землей?

– Глава государства на расширенном заседании Правительства страны поставил задачу по обновлению парка сельскохозяйственной техники. Она является вторым после качества семян фактором урожайности. НАНОЦ имеет 97 тысяч гектаров пашни. Но, к сожалению, потенциал этого ресурса раскрыт не полностью.

Дело в том, что наши ведущие семь СХОС находятся в разных регионах Казахстана, имеют стандартную для сельхозпредприятий проблему изношенности сельхозтехники.

Если нет ее обновления и мы постоянно не укладываемся в агротехнические сроки, то хорошего урожая ждать не стоит. Земледельцу отводится 10 дней на посев, 15 – на работу по кущению растений, еще 5 – на борьбу с болезнями и вредителями. Уборка урожая должна проводиться в течение 20 дней.

Если мы вдобавок вносим в почву достаточно удобрений и соблюдаем севооборот, то все названные факторы вкупе дают нам даже в засушливые сезоны до 30% прибавки урожая. Если брать в масштабах всего Казах­стана, то речь идет о дополнительных двух-трех миллионах тонн. В благоприятные, «влажные» годы этот показатель может вырасти до пяти миллионов.

Как-то в пору работы в Костанайской области увидел у знакомого фермера огромный парк новой техники, несоизмеримый с площадями его посевов. Оказалось, он сеет в супероптимальные сроки. Как и проделывает другие операции. Если среднестатистический фермер, даже имеющий неплохой технический парк, отсеивается в десятидневный срок, то он это делает в пять дней, что дает прибавку в четыре-пять центнеров. Причем без внесения удобрений! По осени урожай в этом хозяйстве убирается в 10–12-дневный срок.

Как я уже говорил выше, НАНОЦ в своих семи ведущих СХОС имеет 97 тысяч гектаров пашни. Так же, как и сельхозпредприятия страны, для осуществления своей деятельности закупает новую технику, но не получает государственных субсидий.

Считаем, что СХОС необходимо включить в реестр получателей государственных субсидий.

– Потому что вы испытываете те же проблемы, что и фермеры?

– Да, это «стандартный» набор – устарелость сельхозтехники, недостаток финансирования, дефицит кадров... Кроме того, у нас существуют свои специфические проблемы. Имею в виду проблему госзакупок. Они могут состояться позже намеченных сроков, хотя в земледелии упущенные сроки означают фиаско полевого сезона.

После выявления поставщика услуг последний может привезти нам бракованный товар. К примеру, машинное масло схожее по своей консистенции с водой... Пока идут разбирательства, возврат брака поставщику, опять же теряются сроки...

Поэтому надо признать, что если мы не решим названные проблемы, то производство семян, первичное семеноводство в Казахстане ждет упадок.

Представим сектор семеноводства в стране как пирамиду. Ее самую верхнюю часть занимают опытные станции. Уберешь их – пирамида потеряет свое широкое основание и превратится в некую остроконечную конструкцию. Площади использования отечественных семян уменьшатся до двух миллионов гектаров, в то время как она может и должна составлять 10–15 миллионов гектаров.

Правда, есть у нас и хорошие новости. Для системы НАНОЦ, включая его первичные организации, Правительством планируется выделение 50 миллиардов тенге. В рамках финансирования ожидается закуп новейшего оборудования, включая приборы по фино- и генотипированию растений в лабораторных условиях.

Весь комплекс нового оборудования – это дроны, датчики на местах и так далее, позволяющие более точно отбирать на поле сорта. Не интуитивно, не практическим, опытным путем, а на основании биомолекулярных данных.