Аграрии Павлодарской и Жамбылской областей реализуют свою продукцию на ярмарках в Астане

Фото с сайта Astana.gov.kz
Аким Астаны Асет Исекешев посетил сельскохозяйственные ярмарки Павлодарской и Жамбылской областей, которые в эти выходные проходят в столице, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Astana.gov.kz.
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Как отмечают организаторы мероприятия, на ярмарках можно приобрести не только сельхозтовары по сниженным ценам, но и продукты национальной кухни, изделия народного творчества и ремесленничества.
Из всех регионов Павлодарской области в столицу приехали представители более ста предприятий, которые привезли свыше 90 тонн мясной продукции, 300 тонн картофеля, 140 тонн овощей и многое другое. Также астанчанам будет представлена концертная программа от коллектива Павлодарской областной филармонии.
"Сегодня у нас проходит ярмарка не только Павлодарской области, но и Жамбылской, и в целом на каждой ярмарке представлена большая линейка продукции, около 40 тонн продукции будет реализовано на каждой ярмарке сегодня и завтра. Ярмарка популярна, практически с 8 утра очень много людей, хорошо покупают и мясную продукцию, и плодоовощную. Цены здесь на 15–20 процентов, по некоторым товарам на 35 процентов дешевле, чем в среднем по Астане", – рассказала заместитель акима Астаны Малика Бектурова.
Отметим, что из Жамбылской области на ярмарку привезли 315 тонн продукции на общую сумму 300 млн тенге. Гости и жители столицы могут выбрать товары из 30 видов качественной, экологически чистой и полезной продукции.
Также в рамках акции "Қазақстанда жасалған" представлены сельскохозяйственная и производственная выставки.
Ярмарки проходят
в рамках Дней Жамбылской области, посвященных 25-летию Независимости РК.
Напомним, ранее в Астане прошли ярмарки сельхозтоваропроизводителей Алматинской
, Западно-Казахстанской и Атырауской
областей. С графиком предстоящих ярмарок можно ознакомиться здесь
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