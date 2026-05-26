Аида Балаева: Almaty Superski должен стать примером ответственного развития горного туризма

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева в видеообращении обозначила позицию по развитию проекта Almaty Superski, подчеркнув его значение не только для Алматы, но и для всей туристической отрасли Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКИ

Туризм как стратегическая отрасль экономики

Заместитель министра отметила, что туризм сегодня становится одной из стратегически важных отраслей экономики. По ее словам, это уже не только сфера отдыха и путешествий, но и рабочие места, развитие малого и среднего бизнеса, инвестиции, транспорт, сервис, безопасность, культура гостеприимства и международный имидж страны.

Казахстан в последние годы демонстрирует устойчивый рост интереса к внутреннему и въездному туризму. В 2024 году количество внутренних туристов составило 10,5 млн человек, что на 900 тысяч больше, чем годом ранее. Казахстан также посетили 15,3 млн иностранных гостей.

Отдельное внимание Аида Балаева уделила росту природного, экологического и горного туризма. По итогам 2024 года 14 национальных парков страны посетили 2,8 млн человек, что на 18% больше по сравнению с 2023 годом. Если раньше такой отдых чаще выбирали подготовленные туристы и любители горнолыжного спорта, то сегодня природные территории становятся местом массового посещения.

Необходимость управляемой инфраструктуры

Аида Балаева подчеркнула, что рост туристического потока без соответствующей инфраструктуры неизбежно приводит к стихийному туризму. Когда маршруты, санитарная инфраструктура, навигация, контроль, сервис и ответственность не выстроены, нагрузка на природу становится неуправляемой.

По ее словам, государство не может просто наблюдать за ростом интереса к природным территориям. Необходимо создавать условия для цивилизованного, безопасного и экологически ответственного туризма.

Этот подход соответствует позиции Главы государства Касым-Жомарта Токаева, который неоднократно подчеркивал необходимость системного развития туризма как отрасли, объединяющей экономику, культуру, безопасность и бизнес. Особое внимание Президент уделял Алматинскому горному кластеру, отмечая его значительный потенциал и необходимость нового видения развития горнолыжного туризма.

Вице-премьер также обратила внимание на международный опыт. В странах с развитым горным и экологическим туризмом национальные парки рассматриваются не как закрытые территории, а как пространства организованного и бережного доступа. При наличии маршрутов, лимитов, транспортной логистики, санитарных зон, навигации и контроля человек перестает быть стихийной нагрузкой и становится ответственным посетителем.

Almaty Superski как проект национального значения

По словам Аиды Балаевой, проект Almaty Superski необходимо рассматривать не как локальный городской объект, а как часть развития всей туристической отрасли Казахстана.

Она отметила, что Алматы является одним из немногих мегаполисов мира, рядом с которым расположены такие горы. Это не только природное богатство, но и значительный ресурс для туризма, спорта, семейного отдыха, малого бизнеса, занятости и повышения качества жизни людей.

Вице-премьер подчеркнула, что такие проекты должны укреплять международный имидж Казахстана как современного, открытого и конкурентоспособного туристического направления. При этом развитие горного туризма должно опираться не только на экономический эффект, но и на безопасность, доступность и бережное отношение к природе.

Кок-Жайлау уже испытывает нагрузку

Особое внимание в видеообращении было уделено ситуации вокруг Кок-Жайлау. Аида Балаева отметила, что эта территория уже сегодня является точкой притяжения для жителей и гостей Алматы. Люди уже посещают ее, и территория уже испытывает нагрузку.

По ее словам, главная проблема заключается не в самом присутствии человека, а в бесконтрольности этого присутствия. Стихийные тропы, мусор, вытаптывание склонов, отсутствие санитарной инфраструктуры, навигации, организованных маршрутов и понятной ответственности наносят природе реальный ущерб.

Вице-премьер подчеркнула, что, если ничего не делать, люди не перестанут ходить в горы, а нагрузка останется неуправляемой. Поэтому защита Кок-Жайлау требует не формального запрета, а грамотного управления на земле.

Экология, доступность и ответственность

Аида Балаева особо подчеркнула, что земли Кок-Жайлау не выводятся из состава Государственного национального природного парка «Иле-Алатау» и сохраняют статус особо охраняемой природной территории. Проект не предусматривает строительство частных коттеджей и вилл.

Реализация проекта, по ее словам, возможна только при строгом соблюдении экологических требований, научном сопровождении, общественном контроле и персональной ответственности исполнителей. Экологическая безопасность должна быть основой проекта.

Вице-премьер также отметила социальное значение Almaty Superski. Сегодня горы формально открыты для всех, но фактически доступны далеко не каждому. Современная инфраструктура позволит сделать горный отдых безопаснее и доступнее для семей с детьми, пожилых людей, маломобильных граждан, школьников и начинающих спортсменов.

Кроме того, проект позволит разгрузить существующие туристические точки. Связанная система Медеу – Шымбулак – Кок-Жайлау – Кумбель позволит распределить турпоток, снизить давление на отдельные зоны и сделать отдых безопаснее.

В завершение Аида Балаева подчеркнула, что развитие Алматинского горного кластера возможно только при строгом соблюдении закона, сохранении природоохранного статуса территории, прозрачности решений и бережном отношении к природе. По ее словам, Almaty Superski должен стать примером того, как Казахстан способен цивилизованно, безопасно и бережно раскрывать потенциал своих уникальных природных ресурсов в интересах общества, страны и будущих поколений.