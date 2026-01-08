Аида Балаева: Миграция должна быть законной, контролируемой и безопасной

Правительство
180

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева разъяснила ключевые положения Концепции миграционной политики до 2030 года, принятой Правительством в декабре 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, миграция в современных условиях является важным индикатором социально-экономических и геополитических изменений, поэтому государство пересматривает подходы к регулированию миграционных процессов, делая систему более прозрачной, управляемой и ориентированной на интересы граждан Казахстана. В декабре 2025 года Правительством была принята Концепция миграционной политики до 2030 года. В ее основе – баланс между потребностями экономики, интересами граждан и вопросами национальной безопасности. В первую очередь, мы исходим из интересов граждан Казахстана. Иностранная рабочая сила будет привлекаться только там, где действительно существует кадровый дефицит. Миграционные потоки будут формироваться с учетом реальных потребностей отраслей, регионов и конкретных проектов, отметила она.

Акцент сделан на соблюдении принципа «Закон и Порядок», который остается фундаментом устойчивости государства. Соблюдение закона обязательно для всех – независимо от статуса. Поэтому контроль за соблюдением миграционного законодательства будет усилен, а ответственность за нарушения – неизбежна как для мигрантов, так и для работодателей. Безопасность должна обеспечиваться на каждом этапе – от въезда до выезда. Наша цель – чтобы в Казахстан приезжали люди, готовые жить и работать здесь, уважая законы и культуру страны, подчеркнула министр.

С января 2026 года в Казахстане внедряется скоринговая модель предварительного отбора иностранных граждан, включая этнических казахов, претендующих на вид на жительство. Это обязательное тестирование на знание государственного языка, анкетирование в цифровом формате, проверки со стороны компетентных органов и итоговое собеседование.

Для этнических казахов, рассчитывающих на государственную поддержку, будет действовать отдельный порядок. Для того, чтобы пользоваться льготами и программами помощи со стороны государства, такие переселенцы должны оформить статус кандаса и расселиться в трудодефицитные регионы: это Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

– Мы призываем наших соотечественников следовать государственной стратегии, а в ответ они получат всю необходимую поддержку – с переездом, обустройством, трудоустройством. Кандасы, включенные в региональную квоту, при переезде заключают социальный контракт на 5 лет. Но если, к примеру, семья кандасов получила помощь и через два-три года решила уехать из региона приема в другой город, не прожив там положенные пять лет согласно соцконтракту, то в этом случае они обязаны вернуть государству всю сумму полученной поддержки, — пояснила Аида Балаева.

В то же время предусмотрен и альтернативный вариант – оформление постоянного проживания на общих основаниях, без привязки к региональным квотам и мерам господдержки. Это дает возможность самостоятельно выбирать регион проживания в рамках действующего законодательства.

По словам министра, новая миграционная политика будет внедряться поэтапно с учетом обратной связи от общества, бизнеса и регионов. Приоритет будет отдаваться добросовестным и законопослушным людям, а цифровые инструменты позволят исключить серые схемы и фиктивные документы. Миграция должна быть законной, контролируемой и безопасной. Только в таком формате она отвечает интересам нашего государства и наших граждан, — заключила она.  

#Правительство #миграция #Балаева

Популярное

Все
США выходят из 66 международных организаций
Meta отложила международные продажи умных очков Ray-Ban Display
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
ИИ-тренера разработали студенты из Актобе
США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке
Возврат активов: 1,3 млрд тенге выделили на ремонт больницы в СКО
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
13-летний программист из Павлодара победил на республиканской олимпиаде
Финпирамида HAS: начато расследование новых эпизодов
Умер популярный казахстанский актер Мурат Бисенбин
Цены на бриллианты упали на 10% за год
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Первый национальный театр отметит вековой юбилей в Алматы
Ложный терроризм: МВД напомнило родителям об ответственности детей
Сингапурская компания построит промышленный парк в Павлодарской области
Вашингтон обсуждает покупку Гренландии
Аида Балаева: Миграция должна быть законной, контролируемой и безопасной
Сколько колледжей в Казахстане
Сенатор обсудила развитие столицы через призму недавнего интервью Президента
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Новая школа – лучшие возможности
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
В Жетысуском районе Алматы открылась поликлиника
Водопровод пришел под Новый год
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Практическая дипломатия
Когда часы 12 бьют
Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане в 2026 году
К цифровой свободе мышления
Вернули миллиарды, построили больницу
Биофармацевтический комплекс построят в Казахстане
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Кубы
Живая память народа
Глава государства выразил соболезнование Президенту Швейцарии
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае

Читайте также

Госбюджет не должен использоваться для финансирования дорог…
Меры поддержки животноводства пересмотрят за неделю в РК
Бектенов дал ряд поручений по итогам программного интервью …
Вопросы продовольственной и энергетической безопасности рас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]