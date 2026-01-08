Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева разъяснила ключевые положения Концепции миграционной политики до 2030 года, принятой Правительством в декабре 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По ее словам, миграция в современных условиях является важным индикатором социально-экономических и геополитических изменений, поэтому государство пересматривает подходы к регулированию миграционных процессов, делая систему более прозрачной, управляемой и ориентированной на интересы граждан Казахстана. В декабре 2025 года Правительством была принята Концепция миграционной политики до 2030 года. В ее основе – баланс между потребностями экономики, интересами граждан и вопросами национальной безопасности. В первую очередь, мы исходим из интересов граждан Казахстана. Иностранная рабочая сила будет привлекаться только там, где действительно существует кадровый дефицит. Миграционные потоки будут формироваться с учетом реальных потребностей отраслей, регионов и конкретных проектов , отметила она.

Акцент сделан на соблюдении принципа «Закон и Порядок», который остается фундаментом устойчивости государства. Соблюдение закона обязательно для всех – независимо от статуса. Поэтому контроль за соблюдением миграционного законодательства будет усилен, а ответственность за нарушения – неизбежна как для мигрантов, так и для работодателей. Безопасность должна обеспечиваться на каждом этапе – от въезда до выезда. Наша цель – чтобы в Казахстан приезжали люди, готовые жить и работать здесь, уважая законы и культуру страны , подчеркнула министр.

С января 2026 года в Казахстане внедряется скоринговая модель предварительного отбора иностранных граждан, включая этнических казахов, претендующих на вид на жительство. Это обязательное тестирование на знание государственного языка, анкетирование в цифровом формате, проверки со стороны компетентных органов и итоговое собеседование.

Для этнических казахов, рассчитывающих на государственную поддержку, будет действовать отдельный порядок. Для того, чтобы пользоваться льготами и программами помощи со стороны государства, такие переселенцы должны оформить статус кандаса и расселиться в трудодефицитные регионы: это Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Северо-Казахстанская области.

– Мы призываем наших соотечественников следовать государственной стратегии, а в ответ они получат всю необходимую поддержку – с переездом, обустройством, трудоустройством. Кандасы, включенные в региональную квоту, при переезде заключают социальный контракт на 5 лет. Но если, к примеру, семья кандасов получила помощь и через два-три года решила уехать из региона приема в другой город, не прожив там положенные пять лет согласно соцконтракту, то в этом случае они обязаны вернуть государству всю сумму полученной поддержки , — пояснила Аида Балаева.

В то же время предусмотрен и альтернативный вариант – оформление постоянного проживания на общих основаниях, без привязки к региональным квотам и мерам господдержки. Это дает возможность самостоятельно выбирать регион проживания в рамках действующего законодательства.

По словам министра, новая миграционная политика будет внедряться поэтапно с учетом обратной связи от общества, бизнеса и регионов. Приоритет будет отдаваться добросовестным и законопослушным людям, а цифровые инструменты позволят исключить серые схемы и фиктивные документы. Миграция должна быть законной, контролируемой и безопасной. Только в таком формате она отвечает интересам нашего государства и наших граждан , — заключила она.