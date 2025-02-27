Аида Балаева: НПО поднимают актуальные социальные вопросы

Министр культуры и информации Аида Балаева поздравила представителей НПО с Всемирным днем неправительственных организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Коллаж Павла Цедилина

В своем поздравлении министр отметила значимость работы НПО для общества и подчеркнула важность их взаимодействия с государством.

«Ваш добросовестный труд во имя общественных интересов является одной из главных ценностей общества. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что для успешного решения задач, стоящих перед страной, необходимо тесное сотрудничество государства и неправительственных организаций. Действительно, неправительственные организации поднимают актуальные социальные вопросы и вносят значительный вклад в их комплексное решение», — заявила Аида Балаева.

Сегодня в Казахстане зарегистрировано более 22 тысяч НПО, из которых 18 тысяч активно работают. Они занимаются защитой прав граждан, экологическими инициативами, а также участвуют в таких масштабных проектах, как акция «Таза Қазақстан». Министр напомнила, что в октябре этого года состоится XII Гражданский форум Казахстана, который станет важной площадкой для диалога между государством и гражданским обществом.

«Ваш вклад в развитие общества неоценим. Поздравляя с Всемирным днем неправительственных организаций, желаю вам новых идей, успехов в реализации важных задач и дальнейшего развития гражданского общества», — сказала Аида Балаева.

Она также отметила, что в целях повышения качества услуг неправительственных организаций и укрепления связей с общественностью объем государственного финансирования ежегодно увеличивается. Только в прошлом году было реализовано более 2 тыс. социальных проектов. Однако для обеспечения прозрачного и целевого расходования средств необходимо уделять особое внимание вопросам цифровизации.