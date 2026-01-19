Под председательством заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой в Кызылорде рассмотрели вопросы развития социальной сферы Кызылординской области. В совещании приняли участие аким области Нурлыбек Налибаев, а также представители профильных министерств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Участники подробно обсудили потенциал высшего образования и науки региона. В области работают три вуза, в которых обучается около 20 тыс. студентов. За последние три года численность студентов выросла более чем на 21%, что является важным индикатором устойчивого спроса на высшее образование со стороны молодежи.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек отметил приоритетные направления спроса на специалистов и подчеркнул необходимость синхронизации региональных потребностей с образовательным заказом и практикоориентированной подготовкой.

«Сегодня важно уйти от формального подхода к подготовке специалистов. Акиматы должны заранее планировать подготовку кадров и работать с образовательным заказом предметно. Нужны региональные механизмы поддержки, в том числе гранты акима и региональные гранты. Если какие-то направления не дают результата и не соответствуют запросу экономики, нужно принимать решения, вплоть до оптимизации отдельных факультетов», — подчеркнула Аида Балаева.

Затем рассмотрели сферу здравоохранения. По информации ведомства, в области продолжается развитие инфраструктуры первичного звена и районных больниц, строительство новых объектов и обновление диагностической базы. Одновременно обозначены проблемные вопросы, требующие точечных решений: повышение эффективности ПМСП и профилактики, качество патронажа семей с детьми, объективность скринингов и раннего выявления. В числе примеров – ограничения в работе инсультной службы из-за недостаточных диагностических возможностей в отдельных районных больницах.

«Нам нужно смещать акцент: не догонять болезнь, а системно заниматься профилактикой. Это, во-первых, скрининги и раннее выявление без формализма. Во-вторых, качество услуг. В-третьих, информационная работа с населением. При этом контроль должен быть жестким: мы выделяем средства, но обязаны видеть, как они расходуются и какой результат получают люди. Деньги правительства – это деньги народа», — сказала заместитель Премьер-министра.

Министерство просвещения представило анализ качества управления и результатов обучения. В числе проблемных точек отмечены расхождения между внутренним и внешним оцениванием знаний. Также в докладе отмечено, что часть организаций была закрыта из-за несоответствия квалификационным требованиям, что требует усиления контроля качества, адресной методической поддержки школ и цифровой трансформации сферы. В качестве регионального акцента обозначены проекты по развитию школ Байконура, а также создание профильной школы «Искусственный интеллект» на базе IT-школы-лицея №3 в Кызылорде.

О вопросах администрирования занятости и повышении эффективности мер поддержки доложил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев. В частности, было отмечено, что изменения в правилах организации субсидируемых рабочих мест требуют дополнительной настройки и согласования с регионами, включая требования к работодателям и практику сопровождения через цифровые инструменты.

Отдельным вопросом стало продвижение культурного туризма в регионе, богатом объектами историко-культурного наследия. Также на совещании обсудили туристический потенциал космодрома Байконур.

Важным направлением названа и работа с историко-культурным наследием. По информации Министерства культуры и информации, в регионе действует 413 организаций культуры и архивного дела, а за последние годы введены новые объекты, что позволяет последовательно обновлять инфраструктуру и расширять доступ жителей к услугам на местах. Вместе с тем по типовым нормативам сети сохраняется необходимость дальнейшего расширения инфраструктуры, чтобы обеспеченность учреждениями культуры соответствовала минимальным стандартам.

Аида Балаева поручила усилить системную работу по ключевым направлениям развития региона. Особый акцент был сделан на согласовании подготовки кадров с реальными запросами экономики, пересмотреть неэффективные образовательные программы и держать на постоянном контроле идеологическую и воспитательную работу в школах и вузах, начиная с начального образования.

В сфере науки подчеркнута задача интеграции науки и производства, чтобы научные разработки напрямую повышали эффективность индустрии. Также даны поручения активизировать работу с незастрахованным населением в системе ОСМС, усилить профилактику и скрининг, противодействовать дезинформации о вакцинации, повысить качество услуг в поликлиниках, а также взять на строгий контроль вопросы орфанных заболеваний, паллиативной помощи и целевого расходования бюджетных средств.

В социальной сфере отдельно отмечена необходимость анализа безработицы среди молодежи, разработки четкого плана мер поддержки, а также вовлечения людей с инвалидностью в трудовую деятельность через креативные и ремесленные направления.

В образовании поручено повысить качество начального обучения, уровень подготовки учителей, внедрять ИИ как инструмент помощи педагогам при одновременном развитии у детей критического и творческого мышления.

В сфере туризма поставлена задача внести предложения в концепцию развития, усилить инфраструктуру и информационное сопровождение, развивать культурный туризм, сформировать календарь мероприятий и продвигать региональные туристические бренды, включая создание уникальных фестивалей.

В завершение подчеркнута важность активной информационной работы на региональном и республиканском уровнях, с демонстрацией реальных результатов, при неизменном ориентире на главную цель - развитие страны и улучшение социального положения населения.