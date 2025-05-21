В своем поздравлении министр культуры и информации РК отметила, что на сегодняшний день в республике функционируют 7 600 организаций культуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В учреждениях культуры работают свыше 58 тысяч специалистов. Всего в стране 3 890 библиотек, 57 театров, 231 архив, 275 музеев, 2 994 культурно-досуговых центра, 113 кинотеатров, 36 концертных организаций и 4 цирка.

Аида Балаева отметила, что в сфере культуры Казахстана проводится масштабная работа, направленная на продвижение духовного и культурно-исторического наследия страны на международной арене.

Одной из ключевых инициатив стал запуск информационной платформы Qazaq Culture, доступной на восьми языках, включая шесть официальных языков ООН, а также казахский и турецкий. Платформа представляет мировому сообществу богатство и самобытность нашей культуры. В целях развития культурных учреждений в 2024 году девяти республиканским организациям был присвоен статус «Национальный». Это позволило увеличить заработную плату их сотрудников в 1,75 раза.

«Казахстан продолжил активное участие в престижных международных выставках и культурных проектах. В частности, на 60-й Венецианской биеннале впервые был представлен казахстанский павильон с работами отечественных художников. В музее Гиме (Франция) состоялась масштабная выставка «Казахстан: шедевры Великой степи», охватывающая исторический период от саков до Казахского ханства. В китайском городе Тяньцзинь прошла выставка «Алтын адам және Ұлы дала», а в Национальном музее РК была экспонирована картина Леонардо да Винчи «Прекрасная принцесса». Министерство внесло свой вклад в укрепление международных культурных связей. В 2024 году прошли Дни культуры Казахстана в Таджикистане и Туркменистане, а также Дни культуры Туркменистана, Азербайджана, Армении и Республики Саха в Казахстане. В Ашхабаде были установлены памятники Курмангазы и Абаю, в Душанбе и Казани — статуи Абая», - рассказала министр.

Она также отметила, что было проведено 16 крупных имиджевых и юбилейных концертов, в том числе, в рамках V Всемирных игр кочевников, двухдневный концерт Димаша Кудайбергена.

Значительный вклад в укрепление имиджа страны вносят наши молодые таланты: 255 казахстанских артистов стали победителями на международных конкурсах в 17 странах. При филармонии имени Жамбыла на базе «Казахконцерта» создан Государственный квинтет классических гитаристов и ансамбль «Бірлік».

На саммите Шанхайской организации сотрудничества главы государств Китая и Казахстана выступили с инициативой создания культурных центров, подписав соответствующее межправительственное соглашение. Ведется работа по открытию казахстанского культурного центра в Китае. 2025 год насыщен с идеологической и исторической точки зрения. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запланировано более 2000 мероприятий по всей стране.

Продолжается работа по внедрению ИС «Е-архив», которая обеспечивает автоматизацию основных архивных процессов и обеспечивает удаленный доступ граждан к ретроспективной архивной информации.

Предусмотрено проведение мероприятий, посвященных 30-летию Конституции, 180-летию Абая, 190-летию Шокана Уалиханова, 140-летию Миржакипа Дулатова и 100-летию Нургисы Тлендиева.

Кинематографическая отрасль также демонстрирует активное развитие. Внесены поправки в закон «О кинематографии», направленные на поддержку «Казахфильма». Для повышения прозрачности финансирования были пересмотрены подходы к отбору проектов, с приоритетом на идеологически значимые темы. В 2024 году при государственной поддержке снято 16 национальных фильмов, 7 из которых получили 34 международные награды. Доля отечественных фильмов в прокате достигла 22,97%, а фильмов на казахском языке — 19,76%. В тюркских странах прошли Дни казахстанского кино, в рамках которых были показаны фильмы «Қазақ хандығы», «Дос-Мұқасан», «Набат операциясы», «Паралимпиец».

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 25 тысяч объектов историко-культурного наследия, 265 имеют статус объектов республиканского значения, еще 12 тысяч включены в реестр памятников истории и культуры местного значения.