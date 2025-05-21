Аида Балаева поздравила деятелей культуры с профессиональным праздником

Культура
82
Венера Баталова
корреспондент

В своем поздравлении министр культуры и информации РК отметила, что на сегодняшний день в республике функционируют 7 600 организаций культуры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В учреждениях культуры работают свыше 58 тысяч специалистов. Всего в стране 3 890 библиотек, 57 театров, 231 архив, 275 музеев, 2 994 культурно-досуговых центра, 113 кинотеатров, 36 концертных организаций и 4 цирка.

Аида Балаева отметила, что в сфере культуры Казахстана проводится масштабная работа, направленная на продвижение духовного и культурно-исторического наследия страны на международной арене.

Одной из ключевых инициатив стал запуск информационной платформы Qazaq Culture, доступной на восьми языках, включая шесть официальных языков ООН, а также казахский и турецкий. Платформа представляет мировому сообществу богатство и самобытность нашей культуры. В целях развития культурных учреждений в 2024 году девяти республиканским организациям был присвоен статус «Национальный». Это позволило увеличить заработную плату их сотрудников в 1,75 раза.

«Казахстан продолжил активное участие в престижных международных выставках и культурных проектах. В частности, на 60-й Венецианской биеннале впервые был представлен казахстанский павильон с работами отечественных художников. В музее Гиме (Франция) состоялась масштабная выставка «Казахстан: шедевры Великой степи», охватывающая исторический период от саков до Казахского ханства. В китайском городе Тяньцзинь прошла выставка «Алтын адам және Ұлы дала», а в Национальном музее РК была экспонирована картина Леонардо да Винчи «Прекрасная принцесса».

Министерство внесло свой вклад в укрепление международных культурных связей. В 2024 году прошли Дни культуры Казахстана в Таджикистане и Туркменистане, а также Дни культуры Туркменистана, Азербайджана, Армении и Республики Саха в Казахстане. В Ашхабаде были установлены памятники Курмангазы и Абаю, в Душанбе и Казани — статуи Абая», - рассказала министр.

Она также отметила, что было проведено 16 крупных имиджевых и юбилейных концертов, в том числе, в рамках V Всемирных игр кочевников, двухдневный концерт Димаша Кудайбергена.

Значительный вклад в укрепление имиджа страны вносят наши молодые таланты: 255 казахстанских артистов стали победителями на международных конкурсах в 17 странах. При филармонии имени Жамбыла на базе «Казахконцерта» создан Государственный квинтет классических гитаристов и ансамбль «Бірлік».

На саммите Шанхайской организации сотрудничества главы государств Китая и Казахстана выступили с инициативой создания культурных центров, подписав соответствующее межправительственное соглашение. Ведется работа по открытию казахстанского культурного центра в Китае. 2025 год насыщен с идеологической и исторической точки зрения. В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне запланировано более 2000 мероприятий по всей стране.

Продолжается работа по внедрению ИС «Е-архив», которая обеспечивает автоматизацию основных архивных процессов и обеспечивает удаленный доступ граждан к ретроспективной архивной информации. 

Предусмотрено проведение мероприятий, посвященных 30-летию Конституции, 180-летию Абая, 190-летию Шокана Уалиханова, 140-летию Миржакипа Дулатова и 100-летию Нургисы Тлендиева.

Кинематографическая отрасль также демонстрирует активное развитие. Внесены поправки в закон «О кинематографии», направленные на поддержку «Казахфильма». Для повышения прозрачности финансирования были пересмотрены подходы к отбору проектов, с приоритетом на идеологически значимые темы. В 2024 году при государственной поддержке снято 16 национальных фильмов, 7 из которых получили 34 международные награды. Доля отечественных фильмов в прокате достигла 22,97%, а фильмов на казахском языке — 19,76%. В тюркских странах прошли Дни казахстанского кино, в рамках которых были показаны фильмы «Қазақ хандығы», «Дос-Мұқасан», «Набат операциясы», «Паралимпиец».

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 25 тысяч объектов историко-культурного наследия, 265 имеют статус объектов республиканского значения, еще 12 тысяч включены в реестр памятников истории и культуры местного значения. 

«Друзья! Культура – это не только призы и выставки. Это огромное хозяйство, опирающееся на широкую инженерную инфраструктуру с системами и сетями энерго- и водоснабжения, о чем мы подчас забываем.
В 2024 году в регионах отремонтировано 45 объектов, завершено строительство 255 новых учреждений.

В 2025 году планируется отремонтировать 51 объект и построить еще 250.
Начаты работы на республиканском уровне: Казахский национальный драматический театр имени Мухтара Ауэзова готовится к реконструкции к своему 100-летию, также скоро начнется реконструкция Детского театра имени Натальи Сац.

В День вашего профессионального праздника я хочу пожелать вам ярких творческих открытий, вдохновения и благодарной аудитории!»  - сказала Аида Балаева.

 

#поздравление #Аида Балаева #деятели искусства

Популярное

Все
Лекарств нет, но вы держитесь!
В Петропавловске разгорается скандал, связанный с выселением медработников из Дома врача
21 мая – День специалиста инженерно-авиационного обеспечения
Неумение родителей ладить с детьми может привести к печальным последствиям
Новые правила регистрации мобильных телефонов
Фотоловушка для снежного барса
Интеллект искусственный, а душа – живая
Стреляли, подтягивались, пели...
Девушки взяли бронзу
Развитие ВИЭ становится драйвером трансформации электроэнергетики
«Призрачный мир» Батырхана Шукенова
ИИ на страже психологического благополучия
Счастье с доставкой на дом
Главное – не наказать агрессора, а предотвратить трагедию
Как регион борется с дефицитом врачей
Болезнь выявили вовремя
В этом году произошел рост товарооборота с Венгрией на 37%
Святая к музыке любовь
Властелины света
Важен осознанный подход
В Казахстане резко изменится погода
Семья – духовный код нации
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Жару сменят дожди в Казахстане
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
80% выпускников костанайских школ в этом году решили сдавать ЕНТ
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Казахстан лидирует по качеству жизни в Центральной Азии
Бесценное богатство из отходов
Восемь проектов в рыбной отрасли реализуют в Атырау
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
ИИ: на пороге новой технологической эпохи
Если вы подверглись цифровой атаке...
Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Қазына»
Торговать не зерном, а крупами
Штормовое предупреждение вновь объявлено в Казахстане
Роналду сделал неожиданный выбор для трансфера
Химия угля: новое дыхание индустрии
Начато возведение крупного металлургического завода
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Грамот на 450 миллионов тенге хотел закупить отдел образования в Талдыкоргане
Будущее – за цифровыми активами
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Удивительная судьба Масима Якубова
Автоледи, не пропустившая машину скорой помощи в Алматы, наказана
Токаев освободил от должности посла в Монголии
Цифровизация учета газа в Шымкенте: объявлены первые результаты
Президент назначил новых послов в Монголии, Дании и Шри-Ланке
Как обезопасить себя от сексуальных домогательств на рабочем месте

Читайте также

«Если мы хотим построить передовое государство, то должны с…
Токаев предложил организовать специальный конкурс среди мол…
Глава государства заявил о необходимости всесторонне поддер…
Президент подписал указ о награждении госнаградами за дости…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]