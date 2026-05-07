Аида Балаева поздравила казахстанских мужчин с Днём защитника Отечества

Пресс-служба МКИ опубликовала праздничное поздравление заместителя премьер-министра – министра культуры и информации, сообщает Kazpravda.kz
Дорогие мужчины, поздравляю с Днем защитника Отечества!
Этот праздник - символ мужества, ответственности и внутренней силы. Сегодня мы чествуем не только тех, кто носил или носит военную форму, но и всех мужчин, для которых защита — это ежедневный жизненный выбор.
Независимо от того, связана ли ваша судьба с армией, каждый из вас - защитник своей семьи, своих близких, своего дела и своей страны. Я глубоко убеждена, что каждый из вас - истинный патриот Казахстана. И пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за ваш каждодневный труд во благо Родины.
Кроме того, каждый из вас - опора в семье, надежное плечо для родных, пример стойкости и уверенности.
В этот день желаю вам крепкого здоровья, силы духа, уверенности в завтрашнем дне и внутреннего равновесия.
Пусть рядом всегда будут поддержка, уважение и любовь, а в каждом начинании сопутствуют успех и достойные результаты.
С праздником!