Аида Балаева призвала поддержать женщин в науке и популяризировать их имена и достижения

Общество
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В Казахстане доля женщин-ученых, принимающих участие в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет около 54%, передает Kazpravda.kz

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

11 февраля - Международный день женщин и девочек в науке. Дата была учреждена Генеральной Ассамблей ООН, и в этом году отмечается странами уже в девятый раз.

«Он служит напоминанием о том, что женщины и девочки играют важную роль в научном и технологическом развитии. В Казахстане есть этому яркие подтверждения. На днях ученый-биолог Кунсулу Закарья вошла в мировой рейтинг женщин, внесших наибольший вклад в развитие вакцинации. Под ее руководством группа ученых в 2020 году разработала казахстанскую вакцину «QazVac», - отметила министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Министр напомнила имена выдающихся женщин-ученых: первой женщины-президента в истории Академии наук Казахстана - доктора биологических наук Нагимы Айтхожиной, Патшайым Тажибаевой, которая была первой женщиной-доктором геологических наук во всей Центральной Азии.

«Сегодня казахстанская наука выходит на новый этап. Мы видим, какое высокое место наука занимает в повестке главы государства. Результатом проводимой работы стало формирование новой плеяды ученых, которые демонстрируют важные результаты. Сегодня доля женщин-ученых, принимающих участие в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет около 54%, а это более 10 тысяч человек. Однако многие их имена и достижения остаются не известными широкой аудитории», - сказала Аида Балаева.

В этой связи министр призвала представителей широкой общественности поддержать женщин в науке и популяризировать их имена и достижения.

«Используя хэштег #ҒылымдағыҚазақҚыздары и #QazaqWomenInScience, прошу написать о наших ученых-женщинах прошлого и настоящего, которые вносят вклад в развитие отечественной науки. Уверена, что таким образом мы внесем свой вклад в популяризацию отечественной науки и ее ярких личностей», - подчеркнула глава Минкультинформа.

#наука #Аида Балаева #женщины-ученые

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