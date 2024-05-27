Аида Бауыржанова завоевала бронзу на ЧА по спортивной гимнастике

Спорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Гимнастка показала третий результат в финале вольных упражнений

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанка Аида Бауыржанова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Азии по спортивной гимнастике в Ташкенте (Узбекистан), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Гимнастка показала третий результат в финале вольных упражнений.

За свое выступление Аида получила от судей 13.066 балла.

Победу одержала Эмма Малабуйо (Филиппины) - 13.300. Серебряную медаль завоевала китаянка Синьюй Чэнь - 13.133.

Ранее Бауыржанова остановилась в шаге от завоевания олимпийской квоты, став четвертой в многоборье, отметили в НОК.

 

#Азия #чемпионат #медаль #гимнастика #бронза #Аида Бауыржанова

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