AIF 2025: мировые политики, эксперты и главы организаций посетят Международный форум в Астане

Экономика
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Мероприятие продолжает миссию содействия межгосударственному сотрудничеству и дипломатии в условиях глобальных вызовов и геополитической напряженности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

29-30 мая в столице Казахстана пройдет Международный форум Астана (AIF), который откроет Президент РК Касым-Жомарт Токаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНЭ РК

Организаторы запланировали 39 панельных сессий. Из них 10 эксклюзивных сессий: «один на один» с высокопоставленными гостями и мировыми лидерами.

Программа форума состоит их трех основных тем: «Внешняя политика и международная безопасность», «Энергетика и изменение климата», «Экономика и финансы».

Мировые эксперты во внешней политике и международной безопасности обсудят пакт о будущем, а также политику «средних держав» в многополярном мире, а также пути к новому балансу на Ближнем Востоке.

Отметим, что свое участие в форуме по данной теме подтвердили посол, председатель Мюнхенской конференции по безопасности (2022–2025 гг.) Кристоф Хойсген, директор Королевского института Элькано Чарльз Пауэлл, Исполнительный директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.

На панельных сессиях по энергетике и изменению климата участники рассмотрят водную и энергетическую безопасности, устойчивое будущее Центральной Азии, глобальные действия в области климата, инновационные вызовы.

По данным темам выступят заместитель председателя, президент и главный исполнительный директор группы компаний Power International Holding Рамез Аль-Хайят, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера, член палаты лордов парламента Великобритании Лорд Фрэнсис Моуд, Президент СОР29 Мухтар Бабаев.

Ключевыми направлениями по теме «Экономика и финансы» станут: определение будущего мировой торговли, искусственный интеллект, переосмысление глобальной экономической мощи, революция цифровых активов. Гостями форума станут основатель и председатель Berlin Global Dialogue Ларс-Хендрик Рёллер, вице-президент по Центральной и Восточной Европе, Google Патрик Уорнкинг, министр-делегат по внешней торговле и делам французских граждан за рубежом Лоран Сен-Мартен, Вице президент Европейского инвестиционного банка Кириакос Какорис.

Международный Форум Астана 2025 года — ключевая площадка для глобального диалога и решения актуальных мировых проблем. Проект способствует формированию новой эры мультилатерализма, объединяя страны для совместного решения глобальных вызовов.

Мероприятие направлено на укрепление международного сотрудничества в условиях глобальных изменений, с фокусом на экономику, климат и межгосударственные отношения.

Подробную информацию о Форуме и возможностях участия в нем можно найти на сайте: https://www.astanainternationalforum.org/

#Астана #форум #AIF

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