Air Astana ищет альтернативные варианты перевозки пассажиров из Израиля

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«Air Astana сообщает, что несмотря на приостановку рейсов в/из Тель-Авива большинством международных авиакомпаний по соображениям безопасности, авиакомпания продолжает прорабатывать имеющиеся немногие альтернативные варианты перевозки для пассажиров, которые выразили желание совершить перелет», – говорится в сообщении компании.

На отмененном рейсе КС650 Тель-Авив-Алматы было забронировано 138 пассажиров, из них 37 казахстанцев. 7 соотечественников были перебронированы на рейс интерлайн-партнера Air Astana, 19 человек предпочли получить полный возврат стоимости билетов, и 3 пассажира пока не определились с окончательным решением.

Также авиакомпания предоставила содействие в перебронировании билетов для иностранных пассажиров отмененного рейса КС649 по направлению Алматы-Тель-Авив: пассажирам предоставлена альтернатива вылета до Турции и Грузии, согласно их предпочтению.

Помимо этого, авиакомпания назначила сотрудника, который предоставляет консультации и поддержку казахстанцам через WhatsApp чат с посольством РК в Израиле. Авиакомпания также создала круглосуточную горячую линию для вопросов, связанных с перелетами в/из Израиля: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp).

«Air Astana прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечить возвращение из Израиля всех желающих казахстанцев. Просим пассажиров соблюдать меры безопасности во время нахождения в Израиле и внимательно следить за обновлениями авиакомпании», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, палестинская группировка ХАМАС совершила атаку на Израиль. В ответ Тель-Авив нанес удар по сектору Газа. Израиль сообщил о ликвидации более 400 палестинских экстремистов.

