Первый рейс в казахстанский мегаполис состоится во второй половине декабря, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Новый маршрут планируется на регулярной основе, дважды в неделю. В парке авиакомпании для дальнемагистральных перелетов состоят самолеты класса Airbus A320 neo. Полет из Чэнду в Алматы займет около 3,5 часа, что существенно сократит время пути с учетом пересадок, обратный рейс будет длиться около пяти часов.

Инициатива авиаперевозчика вызвана популярностью этого направления у туристов и предпринимателей. Чэнду является административным центром провинции Сычуань, известной своими уникальными природными достопримечательностями, одна из которых питомник гигантских панд.

У путешественников из Китая Казахстан давно и устойчиво пользуется интересом. Только за девять месяцев этого года Алматы посетили более 102 тысяч граждан Поднебесной, что дало самый большой прирост гостей среди других иностранцев по сравнению с тем же периодом прошлого года – сразу на 39,2%.

В целом за три квартала 2025 года Алматы посетили 1,8 млн туристов, что больше чем на 8 % в сравнении с прошлогодними показателями. Самое большое количество иностранных гостей прибыло в южный мегаполис из России, Индии, Турции, Кореи, Германии, Кыргызстана, Узбекистана, Англии, Италии. Согласно аналитическим данным Booking.com, Алматы входит в топ-10 быстрорастущих туристических направлений Центральной Азии.