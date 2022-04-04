В текущем году по государственной программе «Аңсаған сәби» в Кызылординской области выделено 277 квот на экстракорпоральное оплодотворение.

Часть квот уже освоена в лучших медучреждениях страны, и, как показывает опыт предыдущих лет, у решившихся на ЭКО семей, где кто-то из супругов имеет бесплодие, высокий шанс завести детей. Отметим, что программа по ЭКО в Казахстане была включена в систему гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в 2010 году, и она оказалась очень востребованной у населения.

Как рассказала методист Кызылординского областного управления здравоохранения Мира Мырзаханова, с каждым годом количество выделяемых региону квот по этой программе растет. К примеру, если в 2015 году области было выдано 34 квоты, то в 2021-м – уже 281. В результате беременность наступила у почти 60% женщин, которые решились на «малыша из пробирки».

– Сейчас в Кызылординской области официально более 6 300 бесплодных семей, от этой болезни страдают как женщины, так и мужчины, – отметила Мира Мырзаханова. – На ЭКО решаются сотни семейных пар, всех их регистрируют в специальной очереди.

Квоты распределяет специальная комиссия, в состав которой наряду с представителями областного управления здравоохранения входят секретарь Комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акиме области, координаторы общественных фондов, квалифицированные акушеры-гинекологи, урологи. Представители облздрава ведут мониторинг циклов ЭКО, проведенных в рамках специальной программы «Аңсаған сәби», прием и представление документов пациентов в созданную комиссию.

– В Казахстане уровень развития вспомогательных репродуктивных технологий так же высок, как и в других странах мира с развитой системой здравоохранения, – отметила Мира Мырзаханова. – Но отметим, что положительный исход ЭКО во многом зависит от здоровья семейной пары, решившейся на процедуру. Это надо понимать, и о здоровье людям, желающим стать родителями, надо заботиться. Кстати, совсем недавно дети, зачатые по программе ЭКО, появились еще в трех кызылординских семьях, и это прекрасная новость.

Кстати, в Казахстане реализуется и целый комплекс мер, направленных на заботу о здоровье детей.

– Во-первых, это мероприятия по планированию семьи, – сообщил директор филиала ФСМС по Кызылординской области Бахыт Исмаханбетов. – Во-вторых, проводится трехкратный пренатальный скрининг беременных, который позволяет своевременно выявить патологии и пороки развития плода. В-третьих, в роддоме новорожденному проводится неонатальный скрининг. Кроме того, согласно стандартам организации оказания педиатрической помощи, предусмотрены меры по профилактике, снижению заболеваемости, инвалидности и смертности детей.

Как сообщил Бахыт Исмаханбетов прессе, на текущий год в Казахстане в системе ОСМС предусмотрено 39,7 млрд тенге на проведение аудиологического скрининга, профилактических осмотров детей до 5 лет и проф­осмотры в рамках школьной медицины.

– Дети входят в одну из льготных категорий, поэтому до 18 лет взносы на обязательное социальное медицинское страхование за них платит государство, – напоминает Исмаханбетов. – Таким образом, все дети застрахованы и имеют право на необходимую медицинскую помощь в системе ОСМС.