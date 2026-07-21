Курултай - это возможность услышать друг друга

В спорте многое зависит от умения слышать тренера, команду, людей, которые помогают тебе двигаться вперед. Думаю, этот принцип важен и для государства

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Уверена, что Курултай станет площадкой, на которой будут открыто обсуждаться вопросы, волнующие общество. За одним столом собираются представители разных сфер: педагоги, врачи, ученые, общественные деятели, предприниматели, спортсмены. У каждого свой взгляд, свой опыт, но цель одна - это развитие страны.

Мне особенно близки темы, связанные с молодежью. Когда создаются условия для занятий спортом, появляются новые секции, строятся современные комплексы - всё это дает детям возможность выбрать здоровый образ жизни, поверить в свои силы и ставить перед собой высокие цели.

Важно, что сегодня большое внимание уделяется не только экономике, но и воспитанию, культуре, спорту, сохранению наших ценностей. Именно такие вопросы формируют будущее страны.

Как человек спорта, я знаю: хороший результат невозможен без доверия, совместной работы и уважения друг к другу. Думаю, именно на этих принципах и строится открытый диалог, который сегодня необходим Казахстану.