Академию гражданской авиации РК могут лишить лицензии

Академия гражданской авиации РК не соответствует квалификационным требованиям, в связи с чем Министерство образования и науки РК приостановило лицензию учебного заведения, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу академии.
В 2009 году Международная организация гражданской авиации (ИКАО) выявила ряд несоответствий в вопросах подготовки авиационного персонала в Казахстане, что явилось одной из причин попадания авиакомпаний РК в "черный список" Европейского Союза. Попытка привести в соответствие подготовку авиационного персонала в Казахстане международным требованиям и мировой практики в сфере гражданской авиации, противоречит квалификационным требованиям МОН РК. В результате в ходе проверок МОН РК систематически приостанавливает действие лицензии АО "Академии гражданской авиации".
"В 2012 году академия не прошла повторную проверку и в дальнейшем лицензия была восстановлена через суд. Аналогичная ситуация возникла и в 2019 году. Основными причинами не прохождения проверки академией является несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятельности", – говорится в сообщении.
Согласно стандартам МОН РК, образовательные программы по подготовке авиаспециалистов должны составлять 2 685 часов, тогда как утвержденные приказом министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 сентября 2013 года объем первоначальной подготовки специалистов по техническому обслуживанию авиационной техники категории B1 и B2 составляют 2 400 часов.
"В настоящее время Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК инициирован Законопроект "О внесении изменений и дополнений в Закон РК "Об образовании", направленных на придание Академии статуса высшего специализированного учебного заведения, что позволит соответствовать требованиям отраслевых регуляторов, международных стандартов и мировой практики в системе подготовки конкурентоспособных кадров в сфере гражданской авиации и обеспечения безопасности полетов в РК", – сообщили в академии.
Напомним, что ранее сенатор Талгат Мусабаев обратился с депутатским запросом к Премьер-министру РК Аскару Мамину. Мусабаев поднял вопрос подготовки пилотов в стране.
По его словам, после череды тяжелых авиационных происшествий был проведен анализ системы обучения и первоначальной летной подготовки пилотов для нужд гражданской авиации Казахстана в стенах вуза, который показал наличие серьезных недостатков, угрожающих безопасности полетов и авиационной безопасности, а также коррупционных рисков
В связи с этим он предложил прекратить обучение и подготовку студентов по специальностям "летная эксплуатация воздушного транспорта" и передать функции в Военный институт сил воздушной обороны вооруженных сил РК имени Т. Бегельдинова, в котором производится обучение и подготовка пилотов и других авиационных специалистов для нужд вооруженных сил РК.