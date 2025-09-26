Аким Астаны рассказал, когда будет запущен первый поезд на ЛРТ

Столица
104
Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Аким Астаны Женис Касымбек  рассказал, когда будет запущен первый поезд на ЛРТ, и назвал примерную стомость проезда, передает Kazpravda.kz

Скриншот

«Ожидаем, что на следующей неделе, 29 или 30 числа, запустим первый поезд, между, например, станциями Абу-Даби и в направлении моста через Мангилик ел. В дальнейшем будем каждый день продолжительность работы, количество станций и поездов увеличивать. Через неделю мы увидим работу в тестовом режиме между 1-2 станциями», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Мажилисе. 

Он отметил, что в целом тестирование продлится от 3 до 6 месяцев. 

«В октябре прибудет дополнительно 8 поездов, до декабря будут все 18 составов. По нашим планам, все составы заработают с начала следующего года.  К концу декабря, началу-середине января мы планируем, что в тестовом режиме будут работать все составы. Проектная стоимость проезда 200 тенге», - сообщил он.

#Астана #аким #сроки #ЛРТ

