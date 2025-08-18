Аким Костанайской области доложил Президенту о развитии региона

Президент
149

Глава государства принял акима Костанайской области Кумара Аксакалова

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад о социально-экономическом развитии региона за первое полугодие 2025 года и планах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Как сообщил Кумар Аксакалов, промышленность области произвела продукции на 1,82 трлн тенге – это на 4,3% больше, чем годом ранее. Ведется реализация 13 крупных инвестпроектов на сумму 337 млрд тенге, которые обеспечат более 3,4 тысячи рабочих мест.

Среди значимых проектов – готовый к запуску завод KIA производственной мощностью 70 тыс. автомобилей, где будет создано 1 500 рабочих мест, и предприятие по выпуску ведущих мостов для грузовых автомобилей «Камлит.KZ» с объемом инвестиций 160,5 млрд тенге и 550 новыми рабочими местами. Также ведется работа по восстановлению аэропорта города Аркалыка.

Глава государства был проинформирован о том, что с начала года в регионе введено 22 социальных объекта, до конца года планируется ввести еще 29.

В рамках модернизации жилищно-коммунального хозяйства в области реализуются 54 проекта в сфере водоснабжения и водоотведения. Уровень доступа к централизованной воде в городах составляет 99%, в селах — 91,3%.

В текущем году на развитие транспортной инфраструктуры области направлено 102 млрд тенге, что на 40% больше, чем в 2024 году. Проводятся масштабные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 1 300 км автодорог общего пользования, в том числе по 7 республиканским трассам. Завершается реконструкция участка Жезказган – Петропавловск, полностью обновлена дорога Костанай – Мамлютка, продолжается ремонт на направлении Екатеринбург – Алматы от Сарыколя до границы Акмолинской области. Особое внимание уделяется улично-дорожной сети населенных пунктов. На ремонт более 400 улиц в 103 селах направлено 29 млрд тенге, что в 2,5 раза больше уровня 2022 года.

По итогам встречи Президент подчеркнул необходимость дальнейшего увеличения объема инвестиций, развития промышленной и аграрной отрасли, модернизации социальной инфраструктуры и повышения качества жизни граждан.

Касым-Жомарт Токаев поручил своевременно завершить подготовительные работы к отопительному сезону и обеспечить качественное проведение осенней уборочной кампании, а также принять меры по улучшению доступа сельских жителей к услугам водоснабжения.

#регионы #Токаев #Костанай #развитие #отчет

