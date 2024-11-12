Аким, отзовись!

На обсуждение Общественной палаты под председательством Айдоса Сарыма с участием вице-спикеров Альберта Рау и Дании Еспаевой были вынесены вопросы дальнейшего совершенствования местного самоуправления в стране, а также опыт функционирования избранных акимов районов и сельских округов. Наряду с членами Общественной палаты в нем приняли участие ряд депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней, руководители и ответственные работники центральных и местных исполнительных органов, акимы сельских округов, эксперты.

Предваряя обсуждение по первому вопросу, Айдос Сарым напомнил, что на первом заседании Общественной палаты в VIII созыве Мажилиса был рассмотрен законопроект о местном самоуправлении, который тогда в Мажилис внесло Правительство.

– Был большой спор по функционалу и механизму формирования кенесов, их правовому статусу, поднимались другие вопросы. После достаточно острой, но конструктивной критики со стороны депутатов, общественности, членов Общественной палаты законопроект был отозван. Тем не менее проблема реформирования законодательства в этой сфере осталась нерешенной, – отметил Айдос Сарым.

О мерах Правительства по развитию местного самоуправления проинформировал вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков. Он сообщил, что одной из основных реформ прошлого года является проведение в пилотном режиме выборов акимов 42 районов и трех городов областного значения. С 2025 года данные акимы будут только избираться. Также продолжаются выборы акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов. Прошедшие выборы показали необходимость совершенствования выборной системы. В этой связи разработаны соответствующие законопроекты, нормами которых расширяются полномочия сельских акимов.

В ходе обсуждения своими мнениями и предложениями поделились другие участники заседания, в том числе депутат Мажилиса Екатерина Смышляева и заместитель председателя Общественной палаты Светлана Романовская.

В последние годы последовательно проводится курс на выборность акимов. В этом процессе уже есть первый опыт, который требует осмысления и изучения. Им поделилась, в частности, аким Полтавского сельского округа Атбасарского района Акмолинской области Гюзаль Байтурова. Как выяснилось из первых уст, проблемные вопросы есть.

– С 1 января 2018 года в Казахстане законодательно введен четвертый уровень бюджета. Но собственных средств все равно недостаточно, а дополнительные районные субвенции и трансферты не могут удовлетворить все нужды населения. Многие работы выполняются в рамках государственно-частного партнерства путем заключения меморандума с сельхозтоваропроизводителем на безвозмездной основе. Считаю, что количество поступающих налогов необходимо увеличить, чтобы улучшить качество жизни на селе, повысить развитие инфраструктуры, – заявила Гюзаль Байтурова.

Свое выступление директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев посвятил формам участия казахстанцев в осуществлении местного самоуправления, остановившись на текущем состоянии и перспективах. Для совершенствования процесса он порекомендовал проводить местные референдумы для решения непосредственно населением городов и сельских населенных пунктов вопросов местного значения.

– Сейчас мы видим, как активизировался­ институт республиканского референдума. Когда в 2022 году Глава государства дал поручение по реформированию местного самоуправления, он призывал ратифицировать Европейскую хартию местного самоуправления. Раз уж сделать этого не получается, то следует хотя бы взять ее за образец, а в ней как раз прописан институт местного референдума, – пояснил Андрей Чеботарев.

Он также порекомендовал проводить публичные слушания по планам развития и бюджетам районов, городов и сельских населенных пунктов, которые бы организовывали совместно местные маслихаты и акиматы. Политолог считает, что на выборах акимов районов, городов областного, районного значения, сел, поселков и сельских округов нужно предусмотреть полномочия избирателей по отзыву акимов.

– Я бы ввел отзыв. А то у нас получилось так, что избранного акима Талгара, который проштрафился, снимает назначенный аким, который в принципе не должен этого делать, потому что у него другой статус. Иначе теряется смысл этой избранности. Если бы его отозвали сами избиратели, то это было бы логично, – сказал Андрей Чеботарев.

В свою очередь политолог Данияр Ашимбаев указал на ряд недостатков в действующей системе выборности акимов. По его словам, анализа с момента введения системы в 2021 году до сих пор не проводилось. За это время в некоторых сельских округах акимы успели смениться,­ при этом процедура их сменяемости не отработана. По мнению политолога, доработки также требуют вопросы согласования и взаимодействия программ избранных акимов на разных уровнях, расширения полномочий бюджетов областей, городов и сел.