Аким проверил готовность объекта

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Уалихановском районе Северо-Казахстанской области завершается строительство новой поликлиники в селе Кішкенекөл.

Фото акимата СКО

Аким области Гауез Нурмухамбетов проверил готовность объекта во время рабочей поездки, подчеркнув важность этого проекта для жителей региона:

– Старая поликлиника, построенная полвека назад, давно не отвечала современным требованиям. Новая поликлиника обеспечит качественное и комфорт­ное медицинское обслуживание для 11 тысяч жителей.

Современное медучреждение оснащено передовым оборудованием: цифровым рентгеном, маммографом, УЗИ экспертного класса и многим другим. Это знаменательное событие подчеркивает стремление региона к улучшению качества жизни населения.

В Акжарском районе в канун праздника открыли новый медицинский пункт в рамках национального проекта ­«Модернизация сельского здравоохранения». Здесь также завершен капитальный ремонт Дома культуры, который теперь радует жителей обновленным интерьером и современным оборудованием.

В селе Горьковское местное хозяйство ТОО «Акниет Агро и К» демонстрирует пример социальной ответственности, построив 18 домов для сельчан. За счет бюджета обновлена средняя школа, возведен сельский клуб, ставший новым центром притяжения для местных жителей.

#село #СКО #поликлиника #Кішкенекөл

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