Акимат прокомментировал ситуацию с сибирской язвой в селе Алматинской области

Здравоохранение
53
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Ранее в сюжете телеканала КТК прозвучала информация о том, что жители села Байсерке встревожены опасной близостью к их домам захоронения сибирской язвы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Акимат Алматинской области прокомментировал ситуацию с захоронением сибирской язвы в селе Байсерке Илийского района. По данным местных властей, угрозы для жителей нет, передает Kazpravda.kz 

Ранее в сюжете телеканала КТК прозвучала информация о том, что жители села Байсерке встревожены опасной близостью к их домам захоронения сибирской язвы.  

По информации областного акимата, указанное захоронение находится на территории ТОО «Транспетролеум». Согласно архивным данным, в 1958 году здесь была захоронена корова, а в 1968 году — две лошади. Вокруг объекта установлена санитарно-защитная зона радиусом 1000 метров, охватывающая часть села Байсерке, а также некоторые земельные участки соседнего села Киши Байсерке Талгарского района.

«Вопросы переселения граждан, сноса жилых домов и других объектов, находящихся в санитарно-защитной зоне, не рассматриваются. В настоящее время для местного населения угрозы нет. Для всестороннего изучения вопроса и определения необходимых мер создана рабочая группа, в состав которой вошли заместитель акима Илийского района, представители акимата сельского округа, районной ветеринарной инспекции, отделов санитарно-эпидемиологического контроля, земельных отношений, архитектуры и градостроительства, а также консультанты ТОО «Казахский научно-исследовательский ветеринарный институт» и активисты села», – сообщили в пресс-службе акимата Алматинской области.

В настоящее время рабочая группа совместно с научными специалистами проводит исследовательские работы. Подготовлены предложения по уточнению точного местоположения захоронения, корректировке санитарно-защитной зоны и обеспечению мер безопасности. Архивные документы и собранные данные анализируются. Окончательное решение по захоронению и его санитарно-защитной зоне будет принято в течение ближайшего месяца на итоговом заседании рабочей группы.

 

