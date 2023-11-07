Акимы избраны

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Лилия Сыздыкова

Подведены итоги первых выборов акимов районов и городов областного значения.

фото Раушан Утеулиной

Выборы проходили 5 ноября в пилотном режиме в 42 районах и трех городах областного значения – их перечень был утвержден маслихатами областей. Электоральная кампания состоялась в рамках реализации инициативы Главы государства.

В проведении кампании были задействованы 1 553 избирательные комиссии: 17 областных, 3 городские, 42 районные и 1 491 участковых избирательных комиссий.

Выборы прошли на альтернативной основе. В избирательные бюллетени были включены 125 кандидатов.

Всего, по данным Центральной избирательной комиссии, в спис­ки избирателей были включены 1 062 327 граждан. Явка на выборах составила 62,79%.

Избирательная кампания про­шла в соответствии с требованиями норм выборного законодательства республики. В день голосования наблюдение осуществляли около 8 500 доверенных лиц кандидатов, наблюдателей и представителей казахстанских СМИ.

Центральная избирательная комиссия РК при организации и проведении данных выборов осуществляла методическое руководство территориальными избирательными комиссиями, а также контроль за соответствием их деятельности требованиям Конституционного закона о выборах.

На интернет-ресурсе ЦИК представлена обобщенная информация ТИК по итогам выборов в 17 регионах.

В области Абай избраны: по городу Курчатову – Болат Абдралиев, аким города Курчатова; по Абайскому району – Мейржан Смагулов, заместитель акима Абайского района.

В Акмолинской области избраны: по Аккольскому району – Биржан Абдрахманов, заместитель акима Аккольского района; по Астраханскому райо­ну – Талгат Ерсеитов, аким Буландинского района; по Есильскому району – Серик Балжанов, заместитель директора ТОО «Бейсен-1»; по Жаксынскому району – Алмагуль Кадралина, аким Жаксынского района; по Шортандинскому району – Сагындык Шабаров, аким Шортандинского района.

В Актюбинской области избраны: по Кобдинскому району – Изгилик Тынымгереев, заместитель акима Кобдинского района; по Уилскому району – Аскар Казыбаев, аким Уилского района; по Иргизскому району – Нурлан Кызбергенов, аким Иргизского района.

В Алматинской области избраны: по Балхашскому району – Азат Кутпанбетов, заместитель акима Балхашского района; по Жамбылскому району – Нурлан Ертас, аким Жамбылского района.

В Атырауской области избраны: по Исатайскому району – Нурым Мусин, председатель Исатайского районного маслихата; по Кызылкогинскому району – Канат Азмуханов, аким Кызылкогинского района.

В Западно-Казахстанской области избраны: по Бокейординскому району – Нурлыбек Даумов, аким Бокейординского района; по Каратобинскому райо­ну – Кадыржан Суйеугалиев, аким Каратобинского района; по Таскалинскому району – Талгат Шакиров, заместитель акима Таскалинского района.

В Жамбылской области избраны: по Жуалынскому райо­ну – Жалгас Муртаза, аким Жуа­лынского района; по району Т. Рыс­кулова – Ернар Есиркепов, аким района Т. Рыскулова.

В области Жетысу избраны: по Кербулакскому району – Канат Есболатов, аким Кербулакского района; по Сарканскому району – Галымжан Маманбаев, аким Сарканского района.

В Карагандинской области избраны: по городу Приозер­ску – Мансур Ахметов, и. о. замес­тителя акима Приозерска; по Актогайскому району – Руслан Кенжебеков, аким Актогайского района; по Осакаровскому району – Руслан Нурмуханбетов, аким Осакаровского района.

В Костанайской области избраны: по Алтынсаринскому району – Арнур Сартов, аким Алтынсаринского района; по Денисовскому району – Руслан Катпаев, заместитель акима Денисовского района; по Карабалыкскому району – Руслан Халыков, аким Карабалыкского района; по Федоровскому району – Тауба Исабаев, аким Федоровского района; по городу Рудный – Виктор Ионенко, аким города Рудный.

В Кызылординской области избраны: по Сырдарьинскому району – Берик Сарменбаев, аким Сырдарьинского района; по Шие­лийскому району – Нуржан Ахатов, аким Шиелийского района.

В Мангистауской области избран: по Бейнеускому району – Рахымжан Шалбаев, заместитель акима Бейнеуского района.

В Павлодарской области избраны: по Актогайскому району – Каршыга Арынов, аким Актогайского района; по Железинскому району – Айтуган Шайхимов, аким Железинского района; по Щербактинскому району – Сержан Иманкулов, заместитель акима Щербактинского района.

В Северо-Казахстанской области избраны: по Есильскому району – Мереке Мухамедьяров, заместитель акима Есильского района; по Мамлютскому району – Елена Степаненко, заместитель акима Мамлютского района; по Тимирязевскому району – Ерлан Жаров, аким Тимирязевского района.

В Туркестанской области избраны: по району Байдибек – Ерлан Нурмаханов, директор ТОО «Корпорация «ERNUR»; по Мактааральскому району – Бахыт Асанов, аким Мактааральского района; по Созакскому району – Мухит Турысбеков, аким Созакского района; по Шардаринскому району – Арман Карсыбаев, председатель Шардаринского районного маслихата.

В области Улытау избран: по Улытаускому району – Аманжол Мырзабеков, аким Улытауского района.

В Восточно-Казахстанской области избраны: по району Алтай – Ренат Курмамбаев, исполняющий обязанности акима района Алтай; по Глубоковскому району – Эльдар Тумашинов, аким Глубоковского района.

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