Акмолинец получил реальный срок за разжигание межнациональной розни

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Один из жителей района, находясь в состоянии алкогольного опьянения летом этого года, в приложении «Чат Рулетка», предназначенном для общения пользователей из разных стран, во время беседы с другим пользователем высказал оскорбительные утверждения по отношению к представителям другой национальности, включая использование нецензурной брани.

Экспертиза подтвердила наличие в высказываниях признаков разжигания национальной вражды и розни, а также пришла к выводу, что слова носили оскорбительный характер в отношении представителей другой национальности.

В суде гособвинением вина подсудимого была полностью доказана.

Фигурант осуждён к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.