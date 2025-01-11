Акмолинец получил реальный срок за разжигание межнациональной розни

Общество
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Прокуратурой Астраханского района Акмолинской области организован показательный процесс по уголовному делу, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

Один из жителей района, находясь в состоянии алкогольного опьянения летом этого года, в приложении «Чат Рулетка», предназначенном для общения пользователей из разных стран, во время беседы с другим пользователем высказал оскорбительные утверждения по отношению к представителям другой национальности, включая использование нецензурной брани.

Экспертиза подтвердила наличие в высказываниях признаков разжигания национальной вражды и розни, а также пришла к выводу, что слова носили оскорбительный характер в отношении представителей другой национальности.

В суде гособвинением вина подсудимого была полностью доказана.

Фигурант осуждён к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

#приговор #Акмолинская область #разжигание межнациональной розни

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