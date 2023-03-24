Актау принял первый чартерный рейс из Тегерана

В эти выходные в Актау прибудет второй рейс с гостями из Ирана.

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Актау принял первый чартерный рейс из столицы Ирана - города Тегеран. На самолете авиакомпании "Iran Airtour" в Мангистаускую область прибыли 137 туристов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

В эти выходные в Актау прибудет второй рейс с гостями из Ирана.

В этом году чартеры ожидаются и из других стран, отметили в МКС.

В министерстве напомнили, что в прошлом году Казахстан ввел для граждан Ирана, Китая и Индии 14-дневный безвизовый режим.

"Актау пользуется большим спросом у гостей из Ирана, поэтому авиарейсы и туры, организованные иранскими туроператорами, не заставили себя долго ждать. Сейчас мы работаем над тем, чтобы увеличить число принимаемых гостей, так что в будущем таких рейсов должно стать больше. Переговоры с потенциальными партнерами ведутся регулярно", – отметил председатель комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков.