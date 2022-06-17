Фото: МИД РК
Экономика , Транспорт , Европа
Актауский порт получил "зеленый" сертификат ОБСЕ

Актауский морской торговый порт стал первым портом в Казахстане, получившим сертификат «Системы экологической экспертизы портов» и статус «Экопорта» от Европейской организации морских портов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Об этом объявил председатель правления АО «НК «Актауский морской торговый порт» Абай Турикпенбаев в ходе своего выступления на форуме «Транзитно-транспортное сотрудничество между Казахстаном и Европейским союзом: перспективы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута».

Сертификация проведена в рамках проекта ОБСЕ «EcoPorts» – всемирно признанного стандарта экологического менеджмента в портах и портовых терминалах.

Проект ОБСЕ, запущенный в 2019 году, нацелен на развитие инфраструктуры морских и трансконтинентальных грузоперевозок, упрощение таможенных процедур посредством внедрения цифровизации, подготовку и обучение отечественных специалистов.

Сертификат даёт возможность для расширения взаимоотношений с европейскими портами и стимулирует снижение негативного воздействия портов на окружающую среду, а также улучшение экологической ситуации в Каспийском регионе.

Соответствующая работа по прохождению «зелёной» сертификации ведётся также портом Курык.

В свете адаптации торговых путей и цепочек поставок к международной политико-экономической ситуации, в текущем году резко вырос спрос на услуги казахстанских портов.

Так, общая перевалка грузов за пять месяцев 2022 года в порту Актау составила 97% к показателю всего 2021 года (1 534 тыс. тонн за пять месяцев 2022 года и 1 594 тыс. тонн за 2021 год), а перевалка контейнеров выросла на 115% (16 267 ДФЭ) к аналогичному периоду 2021 года.

В порту Курык объём перевалки с начала 2022 года составил более 70% от аналогичного показателя за весь 2021 год (более 700 тыс. тонн за пять месяцев этого года и 1 млн тонн в 2021 году).

Учитывая растущий спрос на услуги терминала, в настоящее время порт Актау создает контейнерный хаб, призванный трансформировать транспортные потоки в центральноазиатском регионе. Также к ныне курсирующим пяти фидерным суднам в направлении Актау – Баку – Актау до конца года планируется привлечение двух дополнительных специализированных контейнеровозов.

Кроме того, на полях мероприятия в Брюсселе была предметно обсуждена возможность участия сотрудников казахстанских портов в учебных курсах по менеджменту портовой инфраструктуры бельгийского порта Антверпен.

Днём ранее делегация из руководителей ТМТМ, ТРАСЕКА и казахстанских портов посетила порт Антверпен с техническим визитом. Данный бельгийский хаб входит в 20-ку крупнейших портов в мире и является вторым в ЕС после Роттердамского порта в Нидерландах.

 

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