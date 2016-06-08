Актер из "Игры престолов" пригрозил Роналду

Исландский актер, пауэрлифтер Хафтор Бьернссон пригрозил расправиться с нападающим мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
"Меня зовут Хафтор Бьернссон. Я – Гора из "Игры престолов". У меня есть сообщение к Криштиану Роналду. Я знаю, ты будешь играть против Исландии в первом матче. Если ты посмеешь забить моей команде, то я найду тебя и разобью тебе голову, как сделал это с Оберином Мартеллом (персонаж из сериала)", – заявил он в видеоролике.
Хафтор Бьернссон – частый обладатель призовых мест в соревнованиях за звание "Самый сильный человек планеты". 27-летний силач сыграл Григора Клигана в четвертом сезоне сериала "Игра престолов".
Криштиану Роналду – трехкратный обладатель "Золотого мяча ФИФА" (2008, 2013, 2014). Сборная Португалии сыграет на групповой стадии предстоящего чемпионата Европы с командами Исландии (14 июня), Австрии (18 июня) и Венгрии (22 июня).
Чемпионат Европы пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.