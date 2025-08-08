Впервые с главной для него ролью он встретился, когда ему было 30 лет. Народный артист Казахстана Райымбек Сейтметов поставил в 1990 году в ТЮЗе им. Габита Мусрепова поэтичес­кий спектакль «Қалың елiм, қазағым», где он сыграл Абая. По словам актера, именно сыграл, не более того.

– Возможно, даже на высоком уровне, но для создания образа необходимы исследования внутреннего мира героя и даже нюансы его внешней фактуры, – говорит он. – Та роль стала началом большого пути. Когда народный артист СССР, Халық Қаһарманы Азербайжан Мамбетов в 2001 году решил поставить спектакль «Абай» по роману-эпопее Мухтара Ауэзова «Путь Абая», мне было уже 40 лет. Многие именитые актеры были готовы создать этот образ на главной сцене страны, но режиссер остановил свой выбор на мне. Во время сдачи спектакля он так и сказал, что ставил свой спектакль «под Абдильманова». И я его, кажется, не подвел. Все самые видные театральные критики, абаеведы и драматурги – Жабал Шоинбет, Дулат Исабеков, Акселеу Сейдимбек, Гульзира Сергазы – высказались тогда об этом спектакле в разных СМИ.

Токен Ибрагимов, долгие годы работавший директором музея-заповедника Абая в Семипалатинске, написал, что «Болат Абдильманов настолько правдоподобен в роли Абая, что, даже стоя спиной к зрителю, похож на своего героя, которого его многочисленные женгей ласково называли «буқа мойын – бычья шея».

До этого я играл в основном героев-батыров, а иногда кровавых убийц. Воплощая эти образы, был порывист, эмоционален, резок даже в движениях и… неузнаваем.

У каждого профессионального актера есть главная роль – «визитная карточка». К примеру, когда говорят про таких эпических героев, как Бекежан, Толеген, Кыз Жибек и Шеге, то все сразу вспоминают Асанали Ашимова, Кумана Тастанбекова, Меруерт Утекешову и Ануара Молдабекова. А я сыграл к сегодняшнему дню в более чем ста фильмах и спектаклях, но где бы ни появился, меня узнают как исполнителя роли Абая.

Сейчас, к примеру, в Кыргызстане снимается фильм «Шынкар» с участием актеров из разных стран – России, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана, где я играю главную роль. Парни-таможенники, встречая меня на границе, кричат: «О-о! Сам Абай Кунанбаев». На всех встречах, стоит мне надеть казахскую тюбетейку – такия, перестаю быть самим собой, я для всех Абай. Что ж, я рад, что сценический образ великого мыслителя стал моим актерским паспортом, хотя есть и вторая сторона медали – когда нужно сыграть обычного казахского аксакала и на меня надевают чапан и такия, режиссеры злятся:

«Стоп! Он опять похож на Абая, наденьте что-нибудь другое». Несут чапан и такия попроще и – опять я Абай.

Мухтар Ауэзов говорил, что мир Абая – это море с неисчерпаемой глубиной – чем больше в него погружаешься, тем больше находишь жемчужин. А Азербайжан Мамбетов, работая над спектаклем, поставленным по его роману, считал, что одного актерского таланта мало, чтобы создать образ великого мыслителя. «Сыграть можно легко, но чтобы познать его энергетику, характер, поведение, его внутренние эмоции и понимание поэзии, нужно начать жить как Абай и быть как Абай – с его походкой, физической фактурой, голосом и плас­тикой», – говорил он... Я к этому шел много лет – читал его поэзию, исследовал его жизнь, встречался с абаеведами. И если вначале пользовался накладной бородой, теперь она у меня своя, гримом фактически не пользуюсь, накладываю только общий тон. Это одно из объяс­нений того, почему народ принимает меня как самого Абая.

Когда в 2021 году в Казахстане проводилось голосование за кандидатов Национальной премии «30 жыл – 30 есiм» («30 лет – 30 имен»), то в актерской номинации я собрал наибольшее количест­во голосов именно за то, что в течение 30 лет создаю образ чести и совести казахов.