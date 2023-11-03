Активная позиция приветствуется Свежий выпуск 3 ноября 2023 г. 3:40 45 Наталия Акопян В СЦК разъяснили основные новеллы Закона «Об общественном контроле». Законы «Об общественном контроле» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур» разработаны с учетом мнения общественности, экспертов, госорганов в целях реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий». Основной целью Закона «Об общественном контроле» обозначено обеспечение участия граждан в управлении делами государства. Закон устанавливает базовые правила и принципы осуществления общественного контроля, закрепляет ряд важнейших его принципов, среди которых законность, публичность, открытость и прозрачность, добровольность участия и независимость субъектов. В ходе разработки закона принципиальные позиции общественников были полностью учтены. Так, определен круг лиц, осуществляющих общественный контроль (ОК), в числе которых граждане РК и некоммерческие организации. Закон также содержит нормы по введению института петиций, которые разработаны для повышения открытости и оперативности реагирования государства на нужды граждан, участия гражданского общества в управлении государством. Вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров рассказал, что ОК осуществляется как индивидуально, так и в группах до пяти человек. Общественный контроль не могут осуществлять лица, не достигшие 18 лет, имеющие непогашенную судимость, состоящие на наркологическом или психическом учете, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, экстремистских и террористических преступлений. Кроме того, ограничиваются некоммерческие организации с иностранным участием и те, деятельность которых прекращена или запрещена в соответствии с действующим законодательством. Уточнены права и обязанности субъектов и объектов общественного контроля. Закон предоставляет право создавать группы ОК, которые могут посещать территории и помещения объекта по письменному согласованию с ним, использовать средства аудиовизуальной техники, а также производить видео- и фотосъемку с соблюдением требований законодательства РК, запрашивать информацию, обжаловать действия или бездействие объектов общественного контроля. Законом определен и перечень объектов, где граждане могут осуществлять общественный контроль. В их числе все местные исполнительные и центральные государственные органы; субъекты квазигосударственного сектора; исполнители функций центральных и (или) местных исполнительных органов, а также автономные организации образования. В качестве основных форм ОК предлагаются общественное обсуждение, общественная экспертиза, общественный мониторинг, однако могут быть и другие – ограничений нет. Рассматриваются результаты ОК и итоговый документ согласно регламенту в десятидневный срок. Также казахстанцы смогут подать петицию онлайн посредством информационной системы «Е-Өтініш» уже с 4 апреля 2024 года, так как закон вступает в силу через шесть месяцев после дня его первого официального опубликования. Для рассмотрения петиций госорганами в зависимости от уровня управления необходимо будет получить от 2,5 тыс. подписей. Если петиция наберет 50 тыс. подписей, ее рассмотрят на уровне Правительства. Срок рассмотрения петиций центральными госорганами составит не более 40 рабочих дней со дня их регистрации, а для акиматов и маслихатов – не более 20 дней. Госорганы, акиматы и маслихаты также будут проводить публичные обсуждения петиций с участием заявителей, а затем первый руководитель будет обязан выступить в СМИ с официальным сообщением о результатах рассмотрения петиции. Добавим, что петиции, касающиеся вопросов изменения формы правления, административно-территориального устройства и государственной границы республики, правосудия, амнистии, национальной безопасности и других, приниматься не будут. #закон #общество #контроль #петиции #СЦК #Е-Өтініш