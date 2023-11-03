Активная позиция приветствуется

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Наталия Акопян

В СЦК разъяснили основные новеллы Закона «Об общественном контроле».

Законы «Об общественном конт­роле» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур» разработаны с учетом мнения общественности, экспертов, госорганов в целях реализации Послания Главы государства от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий».

Основной целью Закона «Об общественном контроле» обозначено обеспечение участия граждан в управлении делами государства. Закон устанавливает базовые правила и принципы осуществления общественного контроля, закрепляет ряд важнейших его принципов, среди которых законность, публичность, открытость и прозрачность, добровольность участия и независимость субъектов. В ходе разработки закона принципиальные позиции общественников были полностью учтены. Так, определен круг лиц, осуществляющих общественный контроль (ОК), в числе которых граждане РК и некоммерческие организации. Закон также содержит нормы по введению института петиций, которые разработаны для повышения открытости и оперативности реагирования государства на нужды граждан, участия гражданского общества в управлении государством.

Вице-министр культуры и информации Данияр Кадиров рассказал, что ОК осуществляется как индивидуально, так и в группах до пяти человек. Общественный контроль не могут осуществлять лица, не достигшие 18 лет, имеющие непогашенную судимость, состоящие на наркологическом или психическом учете, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за совершение коррупционных правонарушений, экстремистских и террористических преступлений. Кроме того, ограничиваются некоммерческие организации с иностранным учас­тием и те, деятельность которых прекращена или запрещена в соответствии с действующим законодательством.

Уточнены права и обязанности субъектов и объектов общественного контроля. Закон предоставляет право создавать группы ОК, которые могут посещать территории и помещения объекта по письменному согласованию с ним, использовать средства аудиовизуальной техники, а также производить видео- и фотосъемку с соблюдением требований законодательства РК, запрашивать информацию, обжаловать действия или бездействие объектов общественного контроля.

Законом определен и перечень объектов, где граждане могут осуществлять общественный конт­роль. В их числе все местные исполнительные и центральные государственные органы; субъекты квазигосударственного сектора; исполнители функций центральных и (или) местных исполнительных органов, а также автономные организации образования.

В качестве основных форм ОК предлагаются общественное обсуж­дение, общественная экспертиза, общественный мониторинг, однако могут быть и другие – ограничений нет. Рассматриваются результаты ОК и итоговый документ согласно регламенту в десятидневный срок.

Также казахстанцы смогут подать петицию онлайн посредством информационной системы «Е-Өтініш» уже с 4 апреля 2024 года, так как закон вступает в силу через шесть месяцев после дня его первого официального опубликования. Для рассмотрения петиций госорганами в зависимости от уровня управления необходимо будет получить от 2,5 тыс. подписей. Если петиция наберет 50 тыс. подписей, ее рассмотрят на уровне Правительства. Срок рассмотрения петиций цент­ральными госорганами составит не более 40 рабочих дней со дня их регистрации, а для акиматов и мас­лихатов – не более 20 дней.

Госорганы, акиматы и маслихаты также будут проводить публичные обсуждения петиций с участием заявителей, а затем первый руководитель будет обязан выступить в СМИ с официальным сообщением о результатах рассмотрения петиции. Добавим, что петиции, касающиеся вопросов изменения формы правления, административно-территориального устройства и государственной границы респуб­лики, правосудия, амнистии, нацио­нальной безопасности и других, приниматься не будут.

#закон #общество #контроль #петиции #СЦК #Е-Өтініш

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