Акцент на экономику
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Айдар Амребаев, директор Центра политических исследований Института философии, политологии и религиоведения:
– Референдум как форма непосредственного волеизъявления казахстанцев проводится в нашей стране в четвертый раз. Если помните, в 2022 году мы голосовали за изменения в Главный закон республики – Конституцию. Нынешняя процедура выражения воли гражданами отличается от всех предыдущих своей особой значимостью и является показателем дееспособности «слышащего государства», концепция которого реализуется Главой государства с момента его вступления в должность.