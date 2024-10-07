Акцент на экономику

Проведенный вчера референдум, посвященный теме строительства АЭС – это не частный вопрос, а выбор стратегии экономического развития страны, поскольку энергетика является одним из узловых и системных секторов экономики. Мы говорим не просто об атомной станции как об очередном новом объекте, а о выборе стратегической перспективы развития отечественной экономики.

Нужно отметить, что референдум – это инструмент самого «слышащего государства». В нынешней ситуации Касым-Жомарт Токаев совершенно искренне дал понять, что Правительство будет руководствоваться любым решением народа: будь оно положительным или отрицательным. В любом случае исполнительная власть будет выполнять волю казахстанцев.

Настроения в обществе, конечно, разные. Если казахстанцы проголосуют против строи­тельства АЭС, то тогда мы должны будем изыскивать какие-то другие возможности по обеспечению развития экономики, то есть акцентировать внимание на других альтернативных источниках энергии или опираться на прежние – нефть и газ.