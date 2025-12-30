меню

Акция «Народный бухгалтер» стартует 5 января

Экономика
149

Предприниматели смогут получить разъяснения по вопросам бухгалтерского учёта, налоговой отчётности и работы в информационных системах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство финансов запускает акцию «Народный бухгалтер». Акция начнётся 5 января 2026 года и продлится до 30 июня 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

«Народный бухгалтер» — это бесплатная консультативная помощь для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса.

Предприниматели смогут получить понятные и практические разъяснения по вопросам бухгалтерского учёта, налоговой отчётности и работы в информационных системах.

Основной формат — офлайн-приём на базе управлений государственных доходов в городах и областных центрах. График работы в первые месяцы: январь–февраль - консультации 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 10:00 до 13:00. С марта 2026 года консультации 2 раза в неделю.

Места приёма будут обозначены специальными вывесками «Народный бухгалтер», с указанием графика работы и адреса.

В рамках акции консультации будут проводить профессиональные бухгалтеры и аудиторы, представители профессиональных бухгалтерских объединений и для разъяснения норм законодательства наиболее опытные сотрудники органов государственных доходов.

В Астане, Алматы и Шымкенте планируется определить отдельные места проведения консультаций, при возможности во всех районах города. В регионах консультации будут организованы на районном уровне, при необходимости — с выездами специалистов.  Также предусмотрены видеоконсультации и телефонная связь между районными и городскими управлениями в часы приёма.

Помимо очных консультаций, предпринимателям будут доступны онлайн-консультации через официальные ресурсы;         - вебинары (онлайн и офлайн); тематические консультационные сессии в отчётные периоды.

#бухгалтер #акция #Минфин

Популярное

Все
Останки еще одного солдата захоронены в родной земле
Справедливость без барьеров: судебная реформа и отправление правосудия в 2025 году
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Семее проходит выставка «Красота дома»
Последний турнир в уходящем году
Снегопад из детских желаний
Мчится поезд под названием «Жизнь»
Дед Мороз пришел и к ветерану
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов
Мелодии судьбы
Мир знаний для особенных детей
Лидером остается «Номад»
Сто шагов к чистоте
Там, где живет забота
Главный принцип – безопасность пассажиров и экипажей
Реконструкция аэропорта завершена
Не просто дружба, а единство
Его звали Қожа
В сердцах поколений
И рампы негасимый свет...
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Важный выбор студентов
Информация о досрочной выплате январских пенсий в декабре – фейк
Путин встретился с первым президентом Казахстана Назарбаевым
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Вторая жизнь пластика
Плац-концерт прошел в честь юбилея Бауыржана Момышулы
Новоселье под Новый год
Набрал штрафов почти на миллион!
Труд – это шанс на новую жизнь
Более 50 новых миллиардеров появилось в 2025 году благодаря созданию ИИ
Лист ожидания – шанс на спасение
Время перезагрузки: каким будет год огненной лошади
Турнир высокого уровня
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Президент Ирана прибыл в Акорду
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе

Читайте также

СМИ: Казахстан готовится запустить три проекта в переработк…
Рост экономики РК в 2025 году стал рекордным за последнее д…
Стали известны самые подорожавшие товары в мире в 2025 году
Нефтегазохимия: прорыв в переработке углеводородов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]