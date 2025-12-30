Министерство финансов запускает акцию «Народный бухгалтер». Акция начнётся 5 января 2026 года и продлится до 30 июня 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

«Народный бухгалтер» — это бесплатная консультативная помощь для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого бизнеса.

Предприниматели смогут получить понятные и практические разъяснения по вопросам бухгалтерского учёта, налоговой отчётности и работы в информационных системах.

Основной формат — офлайн-приём на базе управлений государственных доходов в городах и областных центрах. График работы в первые месяцы: январь–февраль - консультации 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница) с 10:00 до 13:00. С марта 2026 года консультации 2 раза в неделю.

Места приёма будут обозначены специальными вывесками «Народный бухгалтер», с указанием графика работы и адреса.

В рамках акции консультации будут проводить профессиональные бухгалтеры и аудиторы, представители профессиональных бухгалтерских объединений и для разъяснения норм законодательства наиболее опытные сотрудники органов государственных доходов.

В Астане, Алматы и Шымкенте планируется определить отдельные места проведения консультаций, при возможности во всех районах города. В регионах консультации будут организованы на районном уровне, при необходимости — с выездами специалистов. Также предусмотрены видеоконсультации и телефонная связь между районными и городскими управлениями в часы приёма.

Помимо очных консультаций, предпринимателям будут доступны онлайн-консультации через официальные ресурсы; - вебинары (онлайн и офлайн); тематические консультационные сессии в отчётные периоды.