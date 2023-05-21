Актюбинец хотел заработать на криптовалюте, но потерял 3 миллиона тенге

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Доверчивый житель Актобе лишился крупной суммы, пытаясь заработать на криптовалюте, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Пострадавший 21–летний актюбинец обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестный обманным путем завладел денежными средствами.

Он рассказал, что на канале в мессенджере "Telegram" нашел объявление о заработке криптовалюты.

Продавец заверил, что после передачи денежных средств, он сразу же получит удвоенную сумму, но в криптовалюте.

Договорившись о встречи за городом, молодой человек передал лично 3 милионна тенге. Однако, получив деньги, продавец перестал выходить на связь. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч. 1 УК РК "Мошенничество".

По словам полицейских, распознать криптомошенничество можно, если обещают гарантированную прибыль.

На самом деле, предсказать это невозможно. Рыночная стоимость криптовалюты может, как расти, так и падать.