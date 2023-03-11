Актюбинца приговорили к штрафу за оскорбление жены по WhatsApp

Жительница села Кобдинского района Актюбинской области доказала, что бывший муж оскорблял и унижал ее в WhatsApp-чате, передает Кazpravda.kz со ссылкой на " Диапазон ".

Фото: Kazpravda.kz

Жительница села Кобдинского района обвинила бывшего мужа в оскорблении и потребовала через суд привлечь его к уголовной ответственности.

Она заявила, что он писал ей сообщения с нецензурными словами, оскорблениями и угрозами. А позже стал отправлять подобные сообщения ее младшей сестре.

Пострадавшая потребовала, чтобы экс-муж выплатил ей 1 миллион тенге за моральные страдания.

Обвиняемый вину не признал. По его версии, он находился в местах лишения свободы, а его телефон остался у бывшей жены, и она с него писала оскорбительные сообщения на свой номер, то есть сама себе.

Также он обвинил бывшую в том, что пока был лишен свободы, она продала все нажитое во время брака и потратила на выпивку. Когда деньги закончились, решила потребовать их с него. Помирить в суде бывших супругов не удалось.

Суд установил, что обвиняемый действительно выражался в адрес бывшей супруги неприличными словами, унизил ее честь и достоинство, то есть совершил уголовный проступок с использованием средств телекоммуникаций.

Суд приговорил его к штрафу в 69 тысяч тенге. Также его обязали выплатить бывшей жене 50 тысяч тенге за моральный вред.