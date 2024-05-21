«Ал енді өзіміз отырып шай ішейік»: посол США поздравил казахстанцев с международным днем чая

Коронную фразу казахов произнес посол в видеоролике, снятом к международному дню любимого в Казахстане напитка

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По сценарию, после насыщенного рабочими встречами дня, Дэниел Розенблюм проводил иностранного гостя. И, дождавшись удобного момента, произнес: «Ал енді өзіміз отырып шай ішейік».

Видео подписано такими словами: «В Казахстане чай – это больше, чем просто напиток. Это символ гостеприимства, дружбы и дипломатии. С Международным днем чая!».

В среднем за месяц один казахстанец потребляет, по данным бюро нацстатистики, 100 грамм черного чая. Казахи считают чай с молоком традиционным напитком, без которого не проходит ни одна трапеза, встреча гостей или торжество.