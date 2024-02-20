Бублик поднялся на рекордное место в мировом рейтинге

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик улучшил свое положение в рейтинге ATP, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ФТК

Фото: пресс-служба ФТК

Как уточняется, известный казахстанский спортсмен поднялся на две позиции и теперь занимает 21 место в рейтинге мужского одиночного разряда.

Ранее его лучшим показателем была 23-я строчка в рейтинге ATP.

Также в федерации добавили, что свои места в мировом рейтинге улучшили Александр Шевченко (45 АТР), Михаил Кукушкин (163 АТР), Дмитрий Попко (325 АТР).

Денис Евсеев остался на 179-м месте, Бейбит Жукаев - на 192 и Тимофей Скатов - на 277.