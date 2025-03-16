Александр Бублик вышел в финал «Челленджера» в Финиксе

Теннис
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В рамках встречи он 16 раз подал навылет, передает Kazpravda.kz

Фото: ФТК

82-й номер мирового рейтинга Александр Бублик пробился в финал турнира категории ATP 175 «Челленджер» в американском Финиксе.

В полуфинале первая ракетка Казахстана обыграл португальского теннисиста Нуну Боржеша (36 АТР) со счётом 6:3, 6:4.

В рамках встречи за час с небольшим игрового времени Бублик 16 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести заработанных.

В финале Александр встретится с бразильцем Жоао Фонсекой.

#теннис #Александр Бублик #Челленджер

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